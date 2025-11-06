Suscríbete
Ángela Aguilar remata boletos para sus conciertos en Estados Unidos: venden paquetes 4x1 y pagos a meses

La mitad de las localidades están disponibles y sólo faltan unas horas para su presentación.

November 06, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ángela Aguilar confesó lo que buscará con sus futuros hijos junto a Nodal.

(Instagram @angela_aguilar_)

La polémica Ángela Aguilar está de gira por Estados Unidos con ‘Libre Corazón’, sin embargo, y para sorpresa de nadie, está en el ojo del huracán, ahora porque no se han vendido las entradas esperadas para su espectáculo, según informan medios locales.

A unas horas de que se realice su show en el The Pavilion at Toyota Music Factory, cientos de boletos están disponibles, esto a pesar de que se habilitó una promoción de paquetes de cuatro accesos a menor precio y con la posibilidad de pagos diferidos.

A mediados del mes de julio, bajo la conformación de al menos 15 sedes, la prensa reportaba la baja venta de boletos.

A través de la plataforma TikTok, seguidores y detractores de la cantante hacían capturas de pantalla de sitios oficiales para adquirir boletos que confirmaban que la mayoría de los teatros donde se presentaría Ángela tenían una disponibilidad muy alta. Incluso, algunos conciertos cambiaron de fecha.

En México, los medios de comunicación hablaban de la reducción del costo de los accesos, particularmente en sedes con aforo para cuatro mil personas y las entradas alejadas al escenario fueron ofertadas en 5 dólares, aproximadamente 100 pesos.

En el caso de la presentación en Irving, Texas, Aguilar no ha conseguido sold out. Las secciones principales, las más caras en el The Pavilion at Toyota Music Factory, siguen con amplia disponibilidad.

Con la esperanza de que el público local se entusiasmara, el recinto habilitó un paquete de 4 boletos a precio especial y con la opción de pagarlo en mensualidades.

Similitudes con la gira de ‘Cazzu’

La presentación de ‘Libre Corazón’ en la Unión Americana levantó una ola de críticas, pues los asistentes hablaban de una similitud con el espectáculo de ‘Cazzu’.

La intérprete de ‘El Equivocado’ compartió un video en sus redes sociales donde el director creativo del espectáculo describió su método de trabajo:

“Lo primero que hago es sumergirme en el mundo creativo de Ángela, el reto está en sentir su música. Dejar que las ideas respiren, que cada canción tenga un mundo visual y no solo escucharla, llegar a compartir cada uno de los sentimientos de sus canciones, imaginarme los colores”, expresó.

Y añadió que el objetivo es lograr “un show muy melancólico, muy emocional, donde visualmente logramos fusionar la cultura mexicana en un estilo mucho más teatral”.

Bajo esa estrategia, la cantante busca mostrar una faceta íntima de su proceso profesional y compartir la presión que implica la herencia musical de la familia Aguilar.

Sin embargo, la apertura hacia sus seguidores provocó reacciones negativas. Diversos usuarios cuestionaron la originalidad del proyecto y afirmaron que el formato teatral del espectáculo recordaba al que presentó ‘Cazzu’ en su reciente show en el Auditorio Nacional.

Las comparaciones con la presentación de ‘Cazzu’ y las críticas en redes sociales han intensificado el debate sobre la originalidad y la influencia entre artistas del ámbito musical latino.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
