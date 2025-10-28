Ángela Aguilar aparece como coautora de cover de Rocío Dúrcal y compositor la expone por “práctica corrupta”

“No sé por qué seguimos dejando que los compositores tengan que ceder derechos de sus canciones”.

La cantante Ángela Aguilar lanzó la versión de ‘La gata bajo la lluvia’ junto a Steve Aoki bajo el título ‘Invítame un café’, una adaptación de Rocío Durcal. Este hecho ha generado gran polémica.

Recientemente, el compositor argentino Manu Moreno, ganador del Latin Grammy en 2016 y figura reconocida con más de 100 canciones grabadas por artistas como ‘Reik’, ‘Los Tigres del Norte’, Alejandro Fernández, Kalimba y Gloria Trevi, se lanzó públicamente contra la intérprete y a su equipo, señalando que la estrategia de cambiar el nombre y registrar el tema como una nueva obra constituye una “práctica corrupta”.

Sus declaraciones han amplificado debate sobre cómo funcionan los derechos de autor y las relaciones de poder entre intérpretes y compositores en la industria.

Moreno expuso su punto de vista sobre el modo en que Aguilar y su equipo registraron legalmente la adaptación.

“Es muy interesante este caso que se dio con la canción ‘La gata bajo la lluvia’, donde Ángela Aguilar, su equipo de gente, cambiaron el título de la canción, el nombre, para registrarla como versión y así poder poner a nuevos compositores ahí”, señaló.

Añadió que aunque es obvio que llegaron a un acuerdo monetario con el compositor original, Rafael Pérez Botija, esto no deja de ser una “práctica corrupta”. “No sé por qué seguimos dejando que los compositores tengan que ceder derechos de sus canciones, de su trabajo sólo por capricho de algunos artistas”, afirmó el compositor argentino.

Además, hizo referencia a otros casos como el de Dolly Parton y Elvis Presley: “Esta práctica corrupta de pedirle porcentaje a los compositores es algo que existe ya hace muchos años en la industria”.

Relató que en 1974, Elvis Presley le pidió el 50 por ciento de la autoría de la canción ‘I Will Always Love You’ a Dolly Parton, a lo que la compositora dijo que no; años después, Whitney Houston inmortalizó su canción.

Agregó que: “El 99 por ciento de los casos no terminan bien. Cuando un compositor se niega a dar un porcentaje de su canción, se queda sin trabajo, no le graban”, subrayó.

La polémica de Ángela

Sobre la canción ‘La gata bajo la lluvia’, Aguilar junto a Steve Aoki tomaron como base la letra y la melodía original y le cambiaron el nombre. Según la intérprete obedeció a razones legales: “Voy a grabar este video de una canción de Rocío Dúrcal que se llama ‘La gata bajo la lluvia’, pero por razones legales no le pudimos llamar así, se tuvo que llamar ‘Invítame a un café’”, expresó en su canal de YouTube.

En la adaptación, la estructura, las frases y el sentido general de la letra permanecieron prácticamente intactos respecto al original. Al registrarse como una obra nueva, tanto Ángela Aguilar como Steve Aoki aparecen como coautores, situación que desencadenó críticas sobre la legitimidad de adjudicarse créditos creativos sin una reelaboración sustancial.

La polémica se intensificó cuando, en octubre de 2025, Aguilar fue reconocida con el Premio Musa Elena Casals del Salón de la Fama de Compositores Latinos en Miami, un galardón que puso el foco sobre su papel como compositora.