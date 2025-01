¿Ángela Aguilar recibió el 2025 sin Christian Nodal?: la foto familiar de Pepe Aguilar

Las fotos de los festejos de fin de año están dando de qué hablar entre una de las parejas más polémicas que dio el 2024. En las últimas horas, y tras las fiestas por la llegada del 2025, Ángela Aguilar y Christian Nodal despertaron rumores de un fuerte distanciamiento. ¿Qué pasa ahora con la pareja más picante de México?

Por un lado, Christian Nodal se llamó al silencio y no ha hecho ningún pronunciamiento en redes sociales sobre su idilio de amor con su esposa, Ángela Aguilar. A ese silencio se le suma el inusual posteo de la cantante regional mexicana donde, sin decir una sola palabra, solo muestra un video con fuegos pirotécnicos.

Ángela Aguilar se dejó ver muy sonriente en las fotos oficiales que publicó en su Instagram. INSTAGRAM/angela_aguilar_

Las fotos de Pepe Aguilar que despertaron rumores de distanciamiento

‘De mi familia a la tuya, esperando que el próximo año venga lleno de bendiciones para ti que estás leyendo esto y para TODAS las personas importantes en tu vida, con todo al 2025’, escribió Pepe Aguilar en su posteo para recibir el 2025.

Automáticamente, los seguidores del cantante notaron que alguien clave faltaba en la foto. ¿Dónde está Christian Nodal? Los rumores de que el cantante no pasó el Año Nuevo con su esposa Ángela Aguilar no se hicieron esperar. ¿Habrá sido Nodal quien tomó la foto? Lo cierto es que el cantante sonorense no apareció en los saludos que la familia Aguilar envió en sus redes sociales.

Celebración de fin de año de Pepe Aguilar Instagram

El mensaje de Ángela Aguilar para despedir el 2024

Pese a que fue un año de mucho éxito a nivel profesional para la hija de Pepe Aguilar, y en el amor obtuvo el compromiso con Christian Nodal, con quien finalmente se casó, es un hecho que a nivel mediático el 2024 fue un año muy fuerte para la cantante regional mexicana.

‘Gracias por tanto, Angelitos. Que el 2025 esté lleno de mucho amor y sueños cumplidos para todos. ¡Los amo!’, fue el sentido mensaje de Ángela Aguilar en su cuenta de Instagram con un video que muestra los mejores momentos de su vida profesional. Pero, una vez más, Christian Nodal, quien sería el amor de su vida y por quien ahora su imagen se ve tan comprometida, no apareció en él.