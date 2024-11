Ángela Aguilar fue nombrada ‘Mujer del Año': ¡así reaccionaron las redes!

El anuncio publicado por una revista de moda y espectáculos hace unas horas sorprendió a muchas personas, sobre todo porque se dio en medio del escándalo mediático que se generó tras las declaraciones de Ángela sobre Cazzu que la argentina se encargó de desmentir.

La controvertida distinción pudo haber significado un logro importante para la carrera de la hija menor de Pepe Aguilar; sin embargo, ocurrió en un momento inadecuado ya que la cantante recibió comentarios de burla y crítica en su mayoría, aunque también algunas personas la felicitaron, ¡entérate!

¿CUÁLES FUERON LAS REACCIONES LUEGO DE QUE ÁNGELA AGUILAR FUERA NOMBRADA “MUJER DEL AÑO”?

A través de su cuenta de Instagram, una revista destacó a Aguilar junto a otras figuras femeninas como Dulce María, Galilea Montijo y Bu Cuarón para reconocer el empoderamiento y la influencia de mujeres en el mundo del arte, la música y la moda.

Ángela Aguilar aseguró que el ser la “Mujer del Año” 2024 la sorprendió mucho, pues no se esperaba este reconocimiento; sin embargo, en redes sociales los internautas no se mostraron muy satisfechos con el nombramiento y no dudaron en expresar su molestia a través de los comentarios.

"Ángela Aguilar no representa a las mujeres”, “Se lo ganó por su talento, aunque les arda”, “No estoy de acuerdo”, “Bravo, Ángela Aguilar”, "¿Es una burla o qué?” y “Felicidades, hermosa” fueron algunas de las reacciones con más Me Gusta en Instagram.

¿CUÁNDO FUE LA REAPARICIÓN MÁS RECIENTE DE ÁNGELA AGUILAR?

Ángela Aguilar, por su parte, dejó en claro que a ella las críticas la tienen sin cuidado y, aunque optó por el silencio, la publicación de un reconocido músico reveló que el último concierto de la cantante tuvo lugar este 01 de noviembre.