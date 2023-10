Andrea Legarreta rompe en llanto y le hace un conmovedor homenaje a su mamá en ‘Hoy’

Andrea Legarreta anunció el pasado 30 de julio, con tristeza, la muerte de su mamá, doña Chabelita

El Día de Muertos ya está próximo a celebrarse en México, y como era de esperarse, en muchos lugares ya alistan los preparativos para conmemorar el próximo 2 de noviembre con ritos que han perdurado a través de los años como lo es el clásico altar.

“ Hoy ”, el popular programa matutino en donde trabaja Andrea Legarreta, no fue la excepción, y como sucede cada año, los conductores se dieron a la tarea de colocar fotografías de los famosos que murieron este 2023. En esta ocasión, por primera vez, a la conductora le tocó poner la fotografía de su mamá en un tierno homenaje que la hizo llorar en vivo.

ENTRE LÁGRIMAS, ANDREA LEGARRETA PONE LA FOTO DE SU MAMÁ EN EL ALTAR DE MUERTOS DE “HOY”

Como cada año, el programa “Hoy” instaló su tradicional altar de muertos, en donde además de recordar a celebridades, se abre un espacio para que los conductores también honren a sus seres queridos. En este 2023 destacó la participación de Andrea Legarreta, quien por primera vez puso la foto de su mamá en el altar en un momento especial que pronto se viralizó.

“Con el tiempo, me he dado cuenta de que cuando tienes alguien que te ama en este plano, realmente nunca te vas”

Conmovida hasta las lágrimas, Andrea Legarreta colocó la foto de doña Chabelita, su madre, en el altar de Día de Muertos. El video de este tierno homenaje pronto comenzó a circular en redes sociales, así como su mensaje:

“Al final uno nunca quiere ver a su mamá en una ofrenda de muertos, pero algo que me parece muy lindo y de las tradiciones más hermosas de nuestro país. Con el tiempo, me he dado cuenta de que cuando tienes alguien que te ama en este plano, realmente nunca te vas”, dijo Andrea Legarreta , quien además detalló que le pondría a su mamá unos tamales como ofrenda.