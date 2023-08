El emotivo video de Andrea Legarreta donde muestra la última bendición de su mamá

El deceso de la mamá de Andrea Legarreta, doña Isabel Martínez, ocurrido el pasado 30 de julio, sacudió profundamente al mundo del espectáculo. A pesar de que ya han pasado casi 20 días del fallecimiento, la herida sigue abierta y no es raro que la conductora siga recordando los momentos que pasó junto a su madre

Aunque Andrea Legarreta continuó con sus compromisos tanto en la televisión con el programa “Hoy” como en el teatro con la obra “ Vaselina ”, de vez en cuando se da tiempo para recordar a su mamá y compartir en redes sociales algunas fotos y videos de doña Isabel.

Fue precisamente a través de su cuenta oficial de Instagram que recientemente Andrea Legarreta abrió su corazón y compartió con sus más de seis millones de seguidores un momento especial que ocurrió el pasado 12 de julio, cuando la presentadora de televisión cumplió años.

ANDREA LEGARRETA Y EL EMOTIVO VIDEO DONDE SU MAMÁ LE DA LA BENDICIÓN

Fue precisamente el 12 de julio, cuando cumplió años, que Andrea Legarreta vio por última vez a su mamá con vida, momento en que ella le dio su bendición también por última vez.

El video que Legarreta subió a Instagram fue acompañado por un tierno mensaje que dice lo siguiente. “Te llené de besos y tú a mí. Me llenaste de amor y en esa última mirada, antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo… Nuestros ojos se vieron por última vez, no sé cómo explicarlo, hay cosas que no se explican, se sienten, mamita”.

Con la clásica balada “Tears in heaven”, de Eric Clapton como música de fondo, Andrea Legarreta expresó en otra parte del mensaje su deseo por regresar el tiempo para poder abrazar y llenar de besos a su mamá , quien tenía 81 años al momento de fallecer.

“SI PUDIERA DETENER EL TIEMPO...”

“Y decirte más veces ‘Te amo’, viéndote a los ojos. Si pudiera detener el tiempo, lo hubiera detenido ahí, entre tus brazos, esos brazos que me hacían sentir que todo estaba bien. Te siento, vives en mí, mi corazón está muy triste, mi alma también. Me faltas a cada instante, me falta mi copiloto, nuestras llamadas de todos los días, nuestras risas, tus consejos, me falta todo lo que me daba mi má", se lee en otra parte del post.

“Gracias, amor precioso, mi reina hermosa, mi amada Chabelita. Tú me enseñaste a creer que puedo con todo y aquí estoy, viviendo un día a la vez en agradecimiento, luchando por mi felicidad y la de mis amores. Nos reuniremos algún día, amorcito, aquí te cuidamos y llenamos de amor a mi papi, que es otro HERMOSO regalo de Dios y un GRAN GUERRERO. Besos hasta el cielo”, finalizó Andrea Lagarreta en su largo y conmovedor mensaje.