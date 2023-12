Anahí se confiesa como nunca para ERES: “Mis hijos tienen una vida normal”

Anahi vive a plenitud el que puede considerarse el mejor momento de su carrera y vida personal. Está felizmente casada, disfruta ver crecer a sus dos hijos y ahora brilla más que nunca como la estrella con la que desciende del cielo en cada uno de los shows que tiene RBD en su gira del reencuentro.

Anahí le ha regalado al público hermosos momentos en cada uno de los espectáculos que ha ofrecido RBD en Estados Unidos, Colombia, Brasl y México. En todos los shows, la cantante abre su intimidad y expresa momentos de reflexión que son atesorados por sus fans.

Para cerrar con broche de oro, la revista ERES, entrevistó a Anahí en una de las conversaciones más íntimas que la famosa también actriz ha concedido. Te dejamos un adelanto y para leerla completa haz click aquí.

¿Cómo has manejado esta gira con tu vida de esposa y mamá?

Una locura. Mis hijos han viajado conmigo, acompañados de su abuela y maestras para que no pierdan su ciclo escolar. Pero estoy muy feliz de que ellos estén viviendo esto conmigo. Mi esposo también está trabajando y me brinda su apoyo, si no fuera por él, no estaría disfrutando esto de la misma manera.

¡Llevaste a tus hijos de gira, ¿qué te dijeron, cómo han vivido la gira y cómo fue su experiencia arriba del escenario? ¿Ves alguna inclinación artística en alguno de ellos? Vimos a Manu muy contento.

Todo esto es nuevo para ellos. Ellos llevan una vida muy normal, con su escuela y vacaciones. Han sido mi apoyo en este momento y compartirlo con ellos ha sido una experiencia hermosa, especialmente ver cómo Manu disfruta compartiéndolo conmigo y con sus tíos de RBD. Pero creo que este momento se quedará así, ya que todavía son muy pequeños.