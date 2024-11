¿Anahí se burló de Joaquín López-Dóriga? Esta fue la indirecta que hizo en '¿Quién es la Máscara?’

Anahí habría mandado una divertida indirecta a Joaquín López-Dóriga durante el programa de “¿Quién es la Máscara?” 2024 de este domingo 17 de noviembre. Y es que la cantante de RBD no pudo evitar recordar un momento en televisión que marcó su carrera, aunque solo unos cuantos lo notaron.

Todo ocurrió durante la presentación del personaje de “Freddie Verdury” en el escenario del reality. Antes de dar las pistas sobre su identidad, Omar Chaparro intentó comunicarse con él en inglés, pero su pronunciación generó la reacción de la actriz de 41 años.

¿Qué dijo Anahí en “¿Quién es la Máscara?”?

En medio de la conversación, Anahí soltó una carcajada y dijo: “Juay de rito”. Martha Higareda y Omar Chaparro rápido captaron la burla y le hicieron segunda.

Esta peculiar frase tiene historia que inició en 2011, cuando el periodista, Joaquín López-Dóriga entrevistó al actor británico, Anthony Hopkins, por su película “El Rito”.

“Juay dis film? Juay De Rito? De rito…”, preguntó el presentador al notar que el famoso no tenía un traductor al español. Esta frase se hizo viral y se volvió tendencia a nivel nacional.

Pero la cosa no acabó aquí. Días después, cuando Anahí acudió al set para charlar con Dóriga, no perdió la oportunidad de bromear sobe este desliz frente a él diciendo entre burlas: “Juay not ticher?”.

Ambos tomaron el momento con humor y soltaron risas en el programa.

Este fue el momento viral de Joaquín López-Dóriga con Anthony Hopkins:

Chepino Langostino y Dale Dale fueron los dos personajes que revelaron su identidad en “¿Quién es la Máscara?” 2024. Los famosos detrás de ellos fueron Martín Ricca y Manelik González, respectivamente.

Dónde ver “¿Quién es la Máscara 2024?” en vivo?

Para ver “¿Quién es la Máscara?” 2024 se puede sintonizar todos los domingos por Las Estrellas, Vix+ y Univisión en punto de las 8:30 pm.