Anahí confiesa todos los detalles de su regreso a la televisión: “Es un regalo”

Aquella mañana de septiembre, Anahí volvió a pisar un foro de Televisa después de ese 2012 cuando terminó grabar Dos hogares, melodrama con el que puso en pausa su trabajo en la pantalla chica para dedicarse a su marido y sus hijos. El día de su anhelado regreso la marcó y la llevó a recordar los inicios de una estrella que más tarde se convertiría en un fenómeno de multitudes al lado del grupo RBD.

Según reveló a TVyNovelas, durante la presentación de ¿Quién es la máscara?, programa que la trae de vuelta, algo muy particular la trasladó a su época de Chiquilladas. “La primera vez que entré al set sentí el olor a mi infancia, te lo cuento genuinamente, no sé si te ha pasado que en la vida, regresas a un lugar donde creciste, donde viviste algo y el olor es muy particular, el olor del foro, cuando yo entré justo aquí,de verdad que olía a mi infancia, huele a tantos sueños cumplidos y otros que se quedaron en pausa por un tiempo, huele a recuerdos hermosos, algunos otros un poco fuertes, pero que también te hacen la persona que eres”.

Emocionada y con el brillo de sus ojos a todo lo que da, la icónica Mía Colucci de Rebelde, confesó a esta revista que aceptó la propuesta del productor Miguel Ángel Fox porque se trataba de un programa familiar del que sus pequeños, Manuel (7) y Emiliano (4), se sentirían muy orgullosos.

“Esto ha sido como un regresar a casa, donde todo inició, para mí ha sido un regalo muy lindo porque fue regresar así, regresar bonito, desde el amor, desde el cariño absoluto de todos, y con un proyecto que es lo máximo. Imagínate, es un proyecto que voy a poder verte todos los domingos con mis hijitos en la televisión, divirtiéndome con los personajes, es un programa completamente blanco, que todos pueden ver y para mí eso era lo más importante, regresar con algo que ni lo imaginaba, tan increíble como ¿Quién es la máscara?, por eso estoy muy feliz”.

Para la actriz de telenovelas como Clase 406, los abrazos y las palabras de las personas que se le acercan a demostrarle admiración ha sido muy especial y le llevan las emociones a tope.

“Ha sido maravilloso el reencontrarme con energías de mucho tiempo porque aquí nací, aquí crecí y he vivido toda una historia”. Acompañada de sus compañeros investigadores: Carlos Rivera, Juan Pablo Zurita y Martha Higareda, la artista de 41 años agradeció los días que estuvo grabando el formato televisivo en los foros de Televisa San Ángel.

“Me siento como en una nubecita, llena de cariño, de cosas tan bonitas, para mí ha sido un regalo hermoso a mi corazón, poder regresar a donde todo inició, no sólo mi carrera, sino también mi vida. Regresar con este abrazo al corazón, encontrarme con seres increíbles, maravillosos, con un corazón lleno de amor para dar y eso es difícil que pase, sobre todo en esta industria; le decía a Martha que es lo máximo, porque cada día ha sido carcajadas, risas, bailes,también hemos llorado porque ha sido súper emotivo, les agradezco a cada uno cada palabra. Los quiero en mi vida para siempre”.

La rubia de RBD que en 2023 ofreció más de 50 conciertos como parte de una exitosa gira de reencuentro, afirmó que ya había visto temporadas anteriores del proyecto que lidera Miguel Ángel Fox, pero que nunca se había imaginado que algún día iba a formar parte de ese grupo de celebridades que tratan de descifrar quién se oculta detrás de los coloridos personajes que bailan y cantan sobre el escenario.

“Cuando ya estaba todo listo yo dije que no podía ser la nueva que no sabía nada o que no le atinara, entonces me prepare muchísimo, viendo muchos clips de temporadas pasadas, concentrándome en este tema que no solamente es que le distorsionan la voz a todos los personajes, entonces eso te confunde muchísimo y la realidad es que las celebridades que están en esta temporada me sorprendieron porque jugaron con la comedia, con la improvisación, tenían unas voces espectaculares que no sabíamos si eran cantantes, actores de teatro de cine. Creo que ahí voy y el ‘Señor Intuición’ (Carlos Rivera) ha sido un gran maestro también”.

Precisamente, el cantante de Que lo nuestro se quede nuestro le externó todo su afecto, haciéndole saber que llegó para aportarle una luz muy particular al programa.

“La hemos pasado muy bien, no tenía el gusto de conocerla, de convivir tanto como lo hemos hecho en este mes y medio y ha sido de verdad una persona bellísima y generosa, no sólo con nosotros, sino con toda la producción, eso no se ve todos los días, se nota que ella sabe lo que es estar en estos foros tanto tiempo, el ser una buena compañera y por eso creo que van a notar en esta temporada eso que ella viene a imprimir aquí porque no es sólo lo que se ve en la pantalla, sino lo que pasa atrás con nosotros en los camerinos detrás de cámaras”.

La más emocionada del panel es sin duda Martha Higareda, pues se considera fan de Anahí desde que comenzaba a dar sus primeros pasos en el medio. “No siempre, entre mujeres,puede lograrse esta empatía, esta sinergia y es bien bonito que en este programa se haya generado eso y fue muy lindo cuando recibí su regalo (una caja sorpresa), porque más allá del regalo físico fue un regalo del corazón. Yo toda mi vida la he admirado, desde chiquita y es una mujer que inspira a mucha gente en todos lados, entonces es muy bonito compartir con ella. Es muy amorosa y ha sido una sorpresa, una gran bendición que esté con nosotros, por eso me siento muy agradecida y contenta”.

Marisol González, quien se encargará de la conducción tras bastidores no se quedó callada y también le dijo a TVyNovelas lo mucho que ha disfrutado la llegada de esta nueva investigadora. “Es padrísimo porque son muchos años admirando su trabajo, su música, y conocerla más de cerca es admirarla aun más porque es un ser humano hermoso, en toda la extensión de la palabra y creo que le da un toque increíble al show, yo soy fan de RBD, de Sálvame, así que me encanta”.

El creador de este formato que originó en Asia consideró apropiada a Anahí por todo lo que significa para esta generación y la experiencia que le aporta haber comenzado en el medio a los dos años.

“Nos conocíamos muy poco, nos habíamos saludado, no nos había tocado trabajar y en el momento en el que yo pensé incluir a otra investigadora, sentí que era una gran apuesta. Tenía la intuición de que esto iba a ser mágico, pero ya al conocerla me doy cuenta que es una persona muy experimentada, muy detallista. Y conecta, sabe transmitir emociones. Creo que le pegamos al centro porque todo ha fluido, ella trabajo una energía que fue un gran acierto”. Otro que celebra la decisión de Fox fue el conductor de la emisión dominical, Omar Chaparro: “Lesalieron las tablas, ella tiene muchos años aquí y me sorprendió que conocía a muchas personas”.