Ana Brenda Contreras se sinceró sobre la pérdida de su primer bebé y el doloroso duelo que atravesó con la noticia

Este 2024 ha sido un año de múltiples emociones para Ana Brenda Contreras. Y es que a pesar de que vivió uno de los días más felices gracias a su boda con Zacarías Melhem, también experimentó un dolor incomparable debido a la pérdida de su embarazo, un momento que la marcó y la hizo enfrentarse a un difícil proceso para poder asimilarlo.

Por lo que a poco más de dos meses de que compartió esta triste noticia, la actriz finalmente se decidió a abordar el tema ante las cámaras, con la finalidad de exponer sus sentimientos y un par de reflexiones que le parece prudente tener en mente.

Ana Brenda Contreras reveló como atravesó la pérdida de su bebé

En septiembre pasado, Ana Brenda Contreras se mostró completamente vulnerable y decidió contar públicamente que vivió la pérdida de un embarazo que esperaba con mucha ilusión. Dicho anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde se dio la oportunidad de externar todo lo que sentía y lo mucho que reflexionó si debía compartir este aspecto tan íntimo, para terminar decidiéndose al considerar que son cosas que no hay que vivir en silencio.

“Lo que quise compartir, ya lo compartí. Es un duelo, no deja de serlo y todos los duelos no tienen una manera de ser específica. Pero sobre todo, este es particular por lo que yo ponía (su reflexión pasada). Generalmente, lo hacemos menos porque tal vez no conociste a tu hijo. Justo por eso lo compartí, para que más mujeres no se sientan solas y no sientan que su duelo es menos importante solamente porque las personas no lo tenemos tan presente”, apuntó la querida artista.

Ana Brenda Contreras habló sobre el doloroso duelo que vivió al perder a su bebé Instagram

¿Por qué Ana Brenda Contreras contó que perdió su embarazo?

En cuanto a las motivaciones personales que tuvo para hablar de estas cuestiones, Ana Brenda explicó que cuando ella pasó por el lado poco amable de la maternidad, se percató de que suelen ser cosas que se tratan sin ningún cuidado.

“De por sí es vulnerable esa situación, creo que es algo de naturaleza que nos pasa a las mujeres y yo creo que no es una cosa personal. No es de señalar a la gente y decirle: ‘me violentaste’. Creo yo, en mi humilde opinión, que hacer conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como mujeres, de las situaciones en las que estamos, que no siempre se saben. Y cómo nuestros comentarios, preguntas o las cosas que asumimos pueden afectar emocionalmente a una persona”, explicó la actriz, reiterando que considera necesario que se respeten los procesos que cada uno quiera llevar.

A propósito de esta reflexión, la protagonista de “Por amar sin ley” recordó que ella misma sufrió estas “imprudencias” en el pasado, cuando se le cuestionó por sus planes de ser mamá justo mientras trataba de asimilar la pérdida de su bebé. “Literalmente fue lo que a mí me pasó, que un día antes había perdido al bebé y al día siguiente me topé con la prensa. Que ojo, yo los adoro y lo saben, pero no tienen idea; igual eso pasa con tíos, con primos, con los suegros, con todo el mundo”, concluyó la simpática artista, quien dejó ver que ha estado haciendo mucho trabajo interior para poder seguir adelante.