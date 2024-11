Abuchean y corren a Ricardo Peralta de la premiere de ‘Wicked’ y el incómodo momento quedó grabado en VIDEO

La tarde de este lunes 11 de noviembre, la Ciudad de México se convirtió en el escenario predilecto para la premiere de ‘Wicked’, película que reúne el talento de Ariana Grande y Cynthia Erivo, así como a Danna Paola y Cecilia de la Cueva, quienes prestaron su voz para el doblaje al español. A días del estreno y con todo el furor por tener a estas celebridades en el país, se llevó a cabo la premiere de la cinta, ocasión que convocó también a algunos influencers, aunque no todos fueron gratamente recibidos, como le pasó a Ricardo Peralta.

Y es que a más de dos meses su expulsión de La Casa de los Famosos México, parece que el público aún no olvida el comportamiento que tuvo dentro del reality. Por lo que decidieron hacérselo saber a su llegada y provocar que prácticamente tuviera que salir corriendo.

Con chiflidos y porras: así corrieron a Ricardo Peralta de un importante evento

A través de redes sociales se viralizó un video captado en las inmediaciones del Auditorio Nacional, recinto en el que se celebró la premiere de ‘Wicked’ y convocó a varios influencers para que disfrutaran antes que nadie de la cinta. Uno de los invitados a estar tarde tan especial fue Ricardo Peralta, quien arribó acompañado de otro de sus amigos y, en un inicio, parecía entusiasmado con la idea de desfilar por la alfombra amarilla.

Sin embargo, lo que el ganador de MasterChef Celebrity definitivamente no vio venir, fue que el público no lo recibiría de buena manera, sino todo lo contrario. En las imágenes que ya se han replicado cientos de veces, se aprecia cómo el comediante llega con una amplia sonrisa en el rostro, gesto que rápidamente se difuminó al escuchar que la gente comenzó a chiflarle y gritarle, con el fin de dejarle claro que su presencia no resultaba grata.

¿Qué dijo Ricardo Peralta tras ser abucheado en público?

Al darse cuenta de lo sucedido, el otro personaje, identificado como Jair Sánchez, optó por tomar un camino distinto al de su amigo y aceleró, presuntamente para evitar que se le relacionara con este bochornoso momento.

Por otra parte, hasta el momento, Ricardo Peralta no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pues únicamente se limitó a publicar un clip en el que se mofa de la situación. Sin embargo, en sus redes sociales pueden apreciarse varios comentarios recordándole que este es el resultado de sus actitudes en La Casa de los Famosos México.

Y es que cabe recordar, en este show se ganó el rechazo de la audiencia por varios de sus errores y controversias, como la vez que discutió con Arath de la Torre.