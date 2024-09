Ana Brenda Contreras destrozada ante la pérdida de su bebé: VIDEO

A través de sus redes sociales, la actriz Ana Brenda Contreras sorprendió a sus seguidores con un conmovedor video en el que reveló la desgarradora noticia de la pérdida de su bebé.

La famosa quien contrajo matrimonio en enero de este año con el empresario Zacarías Melhem, utilizó su plataforma para compartir su experiencia con la esperanza de brindar consuelo y apoyo a otras personas que han atravesado situaciones similares.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado, tu experiencia y dolor son válidos”, expresó la actriz en el video. “Yo lo quiero contar porque pasó, fue real y porque me sentí sola, aunque sé que no lo estoy. Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico”.

Zacarías Melhem, su esposo, es padre de dos hijos, Alex Patricio y Viviana, fruto de su relación anterior con Mirta López. Juntos, la pareja ha enfrentado esta pérdida con valentía, y aunque ha pasado tiempo desde el doloroso suceso, Ana Brenda quiso abrir su corazón al público para visibilizar este tipo de experiencias que muchas mujeres enfrentan en silencio.

“Ya han pasado semanas y estamos bien. Con un angelito más en el cielo. Mi amor y visibilidad a todos los que pasan por una pérdida”, concluyó la actriz, dejando un mensaje de apoyo para quienes también han sufrido la pérdida de un hijo.

El mensaje de Ana Brenda ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo en este difícil momento, recordando la importancia de hablar sobre el duelo y acompañarse mutuamente en tiempos de adversidad.