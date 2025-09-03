Novio de Alicia Villarreal se defiende al ser tachado de mantenido y bisexual

“Me es muy lamentable que la felicidad de algunas personas sea envidia”.

Parecía que Alicia Villarreal comenzaba su historia de amor con Cibad Hernández, 11 años menor que ella, con el pie derecho. Sin embargo, la polémica no se hizo esperar. A través de redes sociales lo tachan de mantenido, bisexual y que también se dedica a vender seguidores en redes sociales.

Por si fuera poco, la comunicadora Shanik Berman añadió que Hernández también podría haber obtenido la nacionalidad estadounidense tras casarse presuntamente a conveniencia con una ciudadana de ese país para después separarse.

Aunque la propia Shanik no reveló el nombre de la supuesta exesposa de Cibad, afirmó que le habría “bajado toda la lana”.

Por ello, Hernández decidió realizar una transmisión en vivo en la que se defendió de todas las acusaciones que surgieron en su contra y desmintió que sea una persona casada y que sea bisexual.

El novio de Alicia mostró su título que lo avala como licenciado en Derecho y el documento que acredita que está divorciado legalmente desde 2024.

También negó dedicarse a vender seguidores a través de las redes sociales y pidió un alto a todos los chismes que han surgido desde que confirmó su romance con Villarreal.

“Sí, tengo familia, tengo hijos. Aunque no tendría nada de malo si fuera el caso, no, no soy bisexual. No vivo con nadie, nadie me paga la renta. No vivo con alguien ni comparto y esas cosas que se están diciendo no existen”, dijo en su live.

Y añadió que “me es muy lamentable que la felicidad de algunas personas sea envidia o sea un acto que otras personas puedan aprovechar para poder difamar”.

La pareja ha dado de qué hablar desde el tatuaje que se realizaron, los videos donde la acompaña a un concierto para cantarle las mañanitas por su cumpleaños y las imágenes de un viaje que hicieron juntos a Las Vegas.

Usuarios en redes sociales encendieron la conversación no por la diferencia de edades entre Alicia y Cibad, sino porque Villarreal habría firmado su divorcio de Cruz Martínez el 6 de agosto tras estar meses en una batalla legal y su noviazgo se dio a conocer apenas 20 días después.