Suscríbete
Famosos

Novio de Alicia Villarreal se defiende al ser tachado de mantenido y bisexual

A través de redes sociales aseguran que Cibad Hernández, 11 años menor de ‘La Güerita Consentida’, se dedica a vender seguidores.

September 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg

Alicia Villarreal presume su romance con Cibad Hernández.

Instagram

“Me es muy lamentable que la felicidad de algunas personas sea envidia”.

Parecía que Alicia Villarreal comenzaba su historia de amor con Cibad Hernández, 11 años menor que ella, con el pie derecho. Sin embargo, la polémica no se hizo esperar. A través de redes sociales lo tachan de mantenido, bisexual y que también se dedica a vender seguidores en redes sociales.

Por si fuera poco, la comunicadora Shanik Berman añadió que Hernández también podría haber obtenido la nacionalidad estadounidense tras casarse presuntamente a conveniencia con una ciudadana de ese país para después separarse.

Aunque la propia Shanik no reveló el nombre de la supuesta exesposa de Cibad, afirmó que le habría “bajado toda la lana”.

Por ello, Hernández decidió realizar una transmisión en vivo en la que se defendió de todas las acusaciones que surgieron en su contra y desmintió que sea una persona casada y que sea bisexual.

El novio de Alicia mostró su título que lo avala como licenciado en Derecho y el documento que acredita que está divorciado legalmente desde 2024.

También negó dedicarse a vender seguidores a través de las redes sociales y pidió un alto a todos los chismes que han surgido desde que confirmó su romance con Villarreal.

“Sí, tengo familia, tengo hijos. Aunque no tendría nada de malo si fuera el caso, no, no soy bisexual. No vivo con nadie, nadie me paga la renta. No vivo con alguien ni comparto y esas cosas que se están diciendo no existen”, dijo en su live.

Y añadió que “me es muy lamentable que la felicidad de algunas personas sea envidia o sea un acto que otras personas puedan aprovechar para poder difamar”.

La pareja ha dado de qué hablar desde el tatuaje que se realizaron, los videos donde la acompaña a un concierto para cantarle las mañanitas por su cumpleaños y las imágenes de un viaje que hicieron juntos a Las Vegas.

Usuarios en redes sociales encendieron la conversación no por la diferencia de edades entre Alicia y Cibad, sino porque Villarreal habría firmado su divorcio de Cruz Martínez el 6 de agosto tras estar meses en una batalla legal y su noviazgo se dio a conocer apenas 20 días después.

Alicia Villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
abelito-noche-.jpg
Famosos
"¿Ven? Sí tienen correa": Público explota tras regaño de Cuarto Noche a Abelito por bromear con Facundo
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ceci_ponce-Mar.jpg
Famosos
Ceci Ponce destapa a Mar Contreras por mala experiencia en el teatro: “Es mil caras”
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Anahí-máscara.jpg
Famosos
Anahí regresa a ‘¿Quién es la máscara?’ y se destapan nuevos investigadores
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
anahi-ana-brenda-mascara-.jpg
Famosos
Anahí vuelve a '¿Quién es la máscara?’ y confirman a la nueva investigadora: Ana Brenda Contreras
September 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ninel--conde-casa-famosos.jpg
Famosos
Ninel Conde: Qué declaraciones la metieron en problemas tras salir de La Casa de los Famosos México
El Bombón Asesino debe presentarse en las galas.
September 02, 2025
 · 
TVyNovelas
Lyn-May.jpg
Famosos
Lyn May desenterró el cuerpo de su esposo y durmió con él ante el dolor de su ausencia
La muerte de Chi-Xuo devastó a Lyn, por lo que tuvo que alejarse por años de la televisión.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
jessica-segura-alexis-ayala-.jpg
Famosos
Jessica Segura vs. Alexis Ayala por Mariana Botas: “Los animales aúllan, pero nosotros podemos razonar”
La actriz sentenció que no hay campaña de desprestigio, como el actor asegura en La Casa de los Famosos México.
September 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ana-María-Alvarado-Adrián-Marcelo.jpg
Famosos
Hijo de Ana María Alvarado reta a golpes a Adrián Marcelo tras insultos a la periodista
El regiomontano ofendió a la presentadora y su hijo salió en su defensa.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez