Alicia Villarreal acusada de apropiarse la canción ‘Te quedó grande la yegua’; compositor temía represalias

“Traté de comunicarme… pero ya cuando se daban cuenta que era yo me bloqueaban”

En los últimos meses, Alicia Villarreal ha estado envuelta en polémicas que comenzaron con la denuncia de violencia doméstica y robo en contra su entonces marido, Cruz Martínez, luego se sumaron declaraciones de su primer esposo, Arturo Carmona, un nuevo novio y ahora se suma otro evento que podría tambalear la carrera de la artista.

A través de una entrevista, el compositor Javier Rodríguez Elizondo reveló que la cantante se apropió de su canción ‘Te quedó grande la yegua’.

Rodríguez asegura que se mantuvo en silencio por más de dos décadas por miedo a las represalias, y además asegura que nunca registró su letra.

“Yo no se la robé a nadie, esa fue creación mía. Cada vez que yo escuchaba esa canción en la radio, en la televisión, en cualquier medio, en cualquier lugar, me traía esa mala experiencia. O sea, volvió a revivir y siempre estaba la pregunta, ¿por qué? ¿por qué me pasó esto?”, dijo en entrevista para Radio Fórmula Monterrey.

Cuando comenzó a escuchar la canción en diferentes medios, Elizondo relata que comenzó a buscar a ‘La Güerita Consentida’, incluso ella también quiso tener contacto con él, pero no se logró.

“Yo la rechazaba, yo no aceptaba que ella se acercara a mí”, agregó.

¿Cómo llegó la canción a las manos de Alicia?

Antes de la entrevista que ofreció al medio de comunicación, el autor se acercó al programa ‘En Shock’ de Jorge Carbajal, y allí dio a conocer que la letra de su canción habría llegado a Villarreal en la década de los noventa por medio de una de sus maestras.

“Yo trataba de acercarme a la maestra y ella me aceptaba, pero al momento de tocar el tema ella me rechazaba. Traté de comunicarme a la estación de radio de Raúl Méndez, pero ya cuando se daban cuenta que era yo me bloqueaban”, enfatizó.

La cantante de temas rancheros no se ha pronunciado al respecto, pero cabe recordar que a lo largo de los años ha mencionado ser la autora del tema ‘Te quedó grande la yegua’.

Incluso se ha comentado que estuvo dedicada a Arturo Carmona, padre de su primogénita Melenie Carmona, de quien se divorció en 2001, mismo año en que salió a la luz el sencillo.

