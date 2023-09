¡Alfredo Adame reaparece y revela una sorpresa!

Bastaba decir que andaba perdido para que Alfredo Adame reapareciera en televisión nacional.

Fue en el programa Ventaneando que el actor volvió al ojo público, asegurando que se encontraba trabajando en una propuesta musical que los dejará a todos sorprendidos.

El exgalán de telenovelas dijo que se alista para debutar como cantante de cumbia de la mano de Iván, El negro más guapo, con el tema La cumbia del mame, el negro y Adame. Su “retiro voluntario” tuvo que ver con una decisión que lo llevó a reflexionar sobre los pleitos en los que constantemente se veía involucrado.

“A mí me llegó como decaimiento, no de depresión, de decaimiento. Ganas de no hacer muchas cosas, ganas de no relacionarme; entonces, decidí tomarme este break out, este descanso, para poner atención a lo que más me preocupaba. Primero a la casa, ya estaba muy caída, muy abandonada desde que me divorcié”, expresó el artista a las cámaras de TV Azteca.

De su hijo Sebastián, quien dijo hace poco que le preocupaba la “desaparición” de su papá, Adame afirmó que sigue siendo una persona no grata en su vida.

“A los que disque son cercanos míos y que me conocen, que dicen que se preocupan no les digo nada, nada. Están fuera de mi vida”.