Alfredo Adame y sus insultos contra Apio Quijano, de ‘La casa de los famosos México’

Alfredo Adame no deja de estar en la polémica: desde sus discusiones con Carlos Trejo hasta sus peleas a media calle que han sido captadas en redes sociales, el conductor de televisión sigue siendo tendencia.

En esta ocasión, Alfredo Adame no se quedó con las ganas y despotricó contra Apio Quijano, cantante de Kabah y el último miembro expulsado del popular reality show “La casa de los famosos México”.

Adame aprovechó una entrevista con Shanik Berman para insultar a Apio Quijano debido a su participación en “La casa de los famosos"; entérate de sus declaraciones.

ALFREDO ADAME ARREMETE CONTRA APIO QUIJANO EN ENTREVISTA

Como ya es su estilo, Alfredo Adame no desperdició la oportunidad para irse con todo contra Apio Quijano, y es que su fama aumentó a partir de su participación en “La casa de los famosos México”, algo que ha molestado al también actor.

Todo comenzó por un comentario de Shanik Berman, quien señaló que Apio podría tener algún papel protagónico en una telenovela tras su participación en el reality show, algo que no agradó a Alfredo Adame, quien acusó al cantante de no haberse ganado un prestigio antes, pues, señaló, “se le fue la vida en frivolidades”.

“N’hombre, ¿qué le van a andar dando un protagónico? Él no tiene ni el calibre. ¿El protagónico de qué?, ¿de telenovela? No tiene el calibre. Se lo darán de mesero de restaurante fino, se la darán de bailarina de can-can en algún espectáculo. No creo. Si se lo fueran a dar, se lo hubieran dado hace 40 años, 25 años”, señaló Alfredo Adame, quien además lo calificó de “zángano inútil”.