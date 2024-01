Alfredo Adame fue grosero con La Bebeshita tras abrazarla en LCDLF, ¿es un ‘doble cara’?

Alfredo Adame no dudó en abrazar a La Bebeshita en La casa de los famosos 4 y, de paso, jugarle una mala pasada que rápidamente le desató críticas.

A pesar de que se encuentra sentenciado y con el riesgo de ser eliminado de La casa de los famosos 4, Alfredo Adame continúa con sus actitudes polémicas dentro del reality show, y si bien el conductor se ha ganado el cariño de los televidentes con sus ocurrencias, con los otros inquilinos la historia es muy diferente.

Ahora fue La Bebeshita quien no dudó en apoyar la salida de Alfredo Adame debido a su actitud y sus comentarios. Esto no pasó desapercibido para el conductor, quien expresó su enojo de una forma que no tardó en darle la vuelta a las redes sociales.

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y La Bebeshita en La casa de los famosos 4? Este fue el curioso momento protagonizado por ambas celebridades.

Alfredo Adame se portó mal a espaldas de La Bebeshita. ESPECIAL/CAPTURA DE VIDEO

ALFREDO ADAME SE PORTA GROSERO CON LA BEBESHITA... ¡A SUS ESPALDAS!

Fue durante la gala de la noche de este domingo que los cinco nominados de La casa de los famosos 4 : Christian Estrada, Thalí García, Clovis Nienow, Alfredo Adame y Rodrigo Romeh, escucharon el posicionamiento de sus compañeros.

“Sé que tienes mucho apoyo afuera, así que estoy segura que no te vas a ir”

Durante su turno, La Bebeshita se puso detrás de Adame, al tiempo que confesó que, aunque ella desea que él se vaya del reality, esto seguramente no será posible ya que él cuenta con el apoyo del público:

“Sé que tienes mucho apoyo afuera, así que estoy segura que no te vas a ir. Te amo, espero que me ames”, le dijo La Bebeshita al conductor, quien no dudó en abrazarla, asegurando que no había rencores entre ellos...

O al menos eso la hizo creer, pues a espaldas de La Bebeshita, Alfredo Adame levantó el brazo haciendo una señal obscena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos de La casa de los famosos 4 más comentados por los internautas.