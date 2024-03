Álex Perea confiesa habla de su noviazgo actual: “Soy un chavo bien amoroso”

En Marea de pasiones, Álex Perea vive una relación tóxica con su madre, personaje interpretado por Leticia Perdigón. Sin embargo, detrás de las cámaras la realidad es otra, pues el actor considera que entre él y la mujer que lo trajo al mundo sólo hay amor.

“La verdad es que tenemos una relación preciosa, mi mami es un ser que amo mucho, nos llevamos muy bien, somos una familia muy unida, mi papá, Jorge Alejandro, estuvo trabajando muchos años en Otro rollo, también es actor y siempre fue como mi maestro de actuación, entonces somos una familia bien bonita, que nos encanta el cine, mi hermana Dany Perea, actualmente está haciendo Vecinos, aquí que todos tenemos gustos similares”, revela el artista en entrevista con TVyNovelas.

Según el intérprete, fue criado bajo un estricto modelo familiar en el que siempre se impuso el respeto.

“Tengo los valores de la niñez, los que me fueron enseñando y los que hablan por mí. La gente que te conoce habla por ti, saben cómo eres, el tipo de persona que eres, y eso es lo que importa, enseñar valores desde chavitos, porque no solamente es en la escuela, creo que eso viene desde el hogar”.

Lejano a los calificativos que una ex novia le puso al acusarlo de violencia, Álex se confiesa un tipo bien buena onda.

“Soy un hombre que lucha por lo suyo, que va a seguir adelante, un hombre muy trabajador, soy un chavo bien amoroso, estoy en una relación ahorita, muy sana, con mi novia, con mi familia, soy muy agradecido, porque además ha sido un año muy bonito, estoy contento porque soy un cuate al que le gusta el trabajo desde los ocho años, desde que tengo conciencia trabajo en este medio, es lo que me gusta hacer y a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida”.

Para Perea, casarse y tener hijos es un sueño que contempla realizar a futuro.

“La verdad es que sí soy una persona convencional, porque ahora en esta era moderna las relaciones son bastante desechables, pero yo sí me veo con mi casa de cerca blanca, con el perrito corriendo por ahí, aunque no es tan fácil, y menos en estos tiempos, encontrar una relación estable, que también entiendan tu trabajo, porque luego es difícil que entiendan tus tiempos. Por ejemplo, ya nos habíamos llevado un sustote porque pensábamos que toda la novela se iba a grabar en Nayarit, entonces me tenía que ir como cinco meses, sin saber qué sucedería. Pero afortunadamente no sucedió así y es lo que te digo, es complicado que entiendan mi trabajo, cómo es. Por fortuna, ella es una chava muy linda que lo entiende, es psicóloga, y hemos estado súper tranquilo, ahí vamos”.

Pero, ¿tomará terapia con su nuevo amor?, el actor así contesta: “No, para nada. Creo que es aparte, los seres humanos sí debemos tomar terapia porque todos tenemos broncas, todos tenemos nuestros demonios, pero mi relación con ella es aparte de su trabajo, ella no lo mezcla porque no es ético, es una chava tranquila, muy linda”.

Ahora, enamorado y enfocado en su carrera, Álex Perea voltea al pasado sin ningún tipo de culpas, siente que su inocencia estaba a la luz y nos cuenta cuál fue la clave para superar el trago amargo:

“Aprender a perdonar, seguir adelante y por supuesto que duele, o sea, a lo largo de la vida llegamos a sufrir muchas cosas, todos tenemos buenos y malos momentos. Pero lo que me tocó fue seguir trabajando, la gente me conoce muy bien, jamás he tenido un problema en mi vida, toda la gente de Televisa que me conoce a lo largo de 23 años te lo pueden platicar, entonces el punto es no rendirse, seguir adelante y cuando uno sabe que está tranquilo, no pasa nada”.

Caminar con la frente en alto fue la única alternativa que tuvo cuando intentaron dañar su reputación.

“La gente sabe qué clase de ser humano soy, de cómo es mi familia. Soy de los que perdona, eso de entender, no mucho, a veces hay cosas que no logro entender, pero perdonar sí, a lo mejor, no entendemos el por qué, pero sus razones tendrán y más bien, yo creo que irte para bajo no es lo mejor, por ejemplo, soy de los que les gusta ir mucho al gimnasio, para mí es como una terapia, y como mis amigos también. Luego los voy jalando porque son medio flojos para hacer ejercicios, ayudar a los demás también te ayuda”.