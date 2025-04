Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno por esta impactante razón: “hablaba maravillas de su hija”

A casi dos meses de la muerte de Daniel Bisogno, su entrañable amiga y jefa, Pati Chapoy, explotó en contra del conductor por no hacer algo tan importante como dejar su testamento listo antes de su partida.

Debido a que ‘El Muñeco’ estuvo entrando y saliendo del hospital durante dos años, Pati Chapoy le preguntó directamente si ya había hecho su testamento, a lo que el actor, algo incómodo, respondió que sí.

"¿Ya pensaste cómo vas a dejar protegida a tu hija?”, dijo la titular de ‘Ventaneando’. Bisogno respondió: “totalmente”

Sin embargo, parece que eso no fue verdad, ya que la ex esposa del presentador, Cristina Riva Palacio, dijo en una entrevista con Matilde Obregón, que el famoso no dejó establecido legalmente a quién le corresponde su herencia.

La dura crítica de Pati Chapoy a Daniel Bisogno

Durante la transmisión del programa ‘Ventaneando’, los presentadores discutían con respecto al testamento de Julián Figueroa y a los problemas legales que ahora enfrenta su familia. En ese marco, Pati Chapoy se fue contra Daniel Bisogno, señalando que el conductor dejó desprotegida a su hija, Michaela Bisogno, por no dejar sus asuntos en orden antes de su muerte el pasado 20 de febrero.

“Te voy a decir una cosa, el señor Daniel Bisogno no dejó testamento, y dejó desprotegida a su hija. Y aquí teníamos a Daniel Bisogno que hablaba maravillas de su hija ¿no?”, dijo la periodista.

Las palabras de Pati Chapoy no solo sorprendieron a sus compañeros, también en redes sociales, donde los internautas no dudaron en dar su opinión.

“Está enojada porque ella le preguntó varias veces sobre su testamento”; “No es que no lo quiso, pero es verdad lo que dice, debió hacer testamento y más por su enfermedad, hizo lo mismo que Joan Sebastian, puros problemas dejaron!!”; “¿Cómo se le ocurre no hacer testamento?”, fueron algunos comentarios.

¿Hay pleitos familiares por la herencia de Daniel Bisogno?

En marzo pasado, Inés Moreno dio a conocer detalles sobre las supuestas rencillas que existen entre los familiares de Daniel Bisogno debido a que el actor no dejó establecido legalmente a quién le corresponden sus bienes.

“Se fue sin dejar testamento. Y lo que dejó pues fue la bronca de ver qué pasa con la casa, el departamento, las escrituras y la cuenta de banco”, explicó la periodista de espectáculos.

Luego de darse a conocer que Daniel Bisogno partió de este mundo sin dejar sus asuntos legales en orden, su hermano, Alex Bisogno, reconoció la situación, pero aseguró que existe un acuerdo previo con Cristina Riva Palacio para proteger el patrimonio de Michaela.

Sin embargo, hay rumores que señalan que la relación entre Alex y Cristina se ha vuelto tensa, ya que, según reportes, hay diferencias por la distribución de bienes como propiedades y cuentas bancarias.

“Lo demás lo estamos viendo Alejandro y yo. Nos toca la labor horrorosa de hacer todos esos trámites. No dejó testamento, pero dejó escrito y eso se va a respetar al 100%”, dijo Cristina en entrevista con Matilde Obregón.