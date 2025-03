¿Qué pasó con el testamento de Daniel Bisogno? Aseguran que ya hay pleitos en su familia por la herencia

A un mes de la muerte de Daniel Bisogno, salieron a la luz fuertes rumores respecto a las complicaciones que se estarían gestando en su familia por cuestiones de dinero. Esto debido a que presuntamente el presentador de “Ventaneando” no dejó listo su testamento, por lo que ahora serán sus seres queridos los que tendrán que definir cómo reparten los bienes, convirtiéndose en un tema que podría provocar severas problemáticas si no logran ponerse de acuerdo.

¿Quiénes son los herederos de Daniel Bisogno? Esto se sabe sobre su testamento

A través de su canal de YouTube, Inés Moreno dio a conocer detalles referentes a las aparentes rencillas que existen actualmente entre los familiares de Daniel Bisogno, ya que el comediante no dejó en orden su testamento. En consecuencia, no estaría claro quiénes se quedarán con sus bienes, ni si “el Muñe” tenía alguna voluntad en específico de cómo quería que se repartieran sus cosas en caso de que llegara a faltar, por lo que no está confirmado que la pequeña Michaela, su única hija, se convertirá en la heredera universal.

Aún no está claro si Michaela, la hija de Daniel Bisogno, será la heredera universal de su fortuna Instagram

“Se fue sin dejar testamento. Y lo que dejó pues fue la bronca de ver qué pasa con la casa, el departamento, las escrituras y la cuenta de banco”, explicó la periodista de espectáculos, detallando además que en este momento el proceso iría apenas en la fase de inventarios, es decir, la recapitulación de todo lo que forma parte de la fortuna de Bisogno.

Aseguran que Alex Bisogno hizo un reclamo por la fortuna de Daniel Bisogno

Además de todos los trámites que deben realizarse para definir cómo serán divididos los bienes de Daniel Bisogno a falta del testamento, también estaría pendiente el reclamo que aparentemente Alex B le hizo a Cristina Riva Palacio, la última esposa de su hermano. Lo anterior se debería a que el exconductor de “Al Extremo” habría manifestado su inconformidad por haber gastado dinero tratando de que “el Muñeco” se recuperara. “Los hermanos dicen: ‘es que yo le ayudé para comprar una casa y no sé qué’. Y también Alex dice que gastó mucho dinero”, señaló Moreno.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Bisogno se ha pronunciado ante estas especulaciones.