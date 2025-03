Alex Bisogno respondió a la impactante revelación de Mariana Ochoa sobre Daniel Bisogno: ¿consumía drogas?

Alex Bisogno reaccionó a la polémica declaración de Mariana Ochoa, ex novia de Daniel Bisogno , y quien habría revelado que el conductor de “Ventaneando” consumía drogas, a días de la muerte de “El Muñe”.

Contundente, Alex respondió sin tapujos a todas las preguntas de los reporteros sobre esta acusación y reveló detalles sobre el estilo de vida del amigo de Pati Chapoy.

¿Qué dijo Alex Bisogno sobre Mariana Ochoa?

Alex Bisogno confesó que no ha escuchado de las declaraciones de Mariana Ochoa sobre Daniel Bisogno, pero aseguró que es posible que la cantante de OV7 se pudo haber equivocado, o no supo darse a entender.

“No he visto esas declaraciones, pero estoy seguro que (Mariana) no dijo lo que ella pensaba, no supo traducir su idea o su anécdota con su boca”. Alex Bisogno

¿Daniel Bisogno se drogaba? Esto respondió su hermano, Alex

Alex Bisogno no reveló si su hermano Daniel consumía marihuana como lo dijo su ex pareja, pero ofreció una respuesta inesperada. “A lo mejor, si es que pasó que fumaba hierbita mágica, que estaba con los amigos… ni siquiera sabemos si Daniel la fumó, si eran solo los amigos y si hubiera sido, pues se lo aplaudo (...) no tendría nada de malo, pero tampoco me consta. Si así hubiera sido, está bien, se lo merece”.

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero. (Instagram @bidognodaniel)

Luego, envió un mensaje a Mariana, diciendo que “siempre la han apoyado” y la han recibido con mucho amor. De hecho, según dijo Alex, ella fue una de las primeras personas que se comunicó con la familia para dar el pésame.

El hermano de Daniel Bisogno afirmó que la familia está pasando por un momento “duro” y ya lo extrañan. Sin embargo, están mirando hacia el frente y con todo el apoyo a Michaela, su sobrina, quien cumplió 9 años. “Ella es uno de los motores para la familia (....) Ella nos necesita”, dijo.

