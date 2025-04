Imelda Garza confirmó un nuevo distanciamiento de Maribel Guardia: ¡la bloqueó de sus redes y WhatsApp!

Cuando parecía que el conflicto entre Imelda Garza y Maribel Guardia se había calmado ya que incluso la joven aceptó que sí estaba contemplando la posibilidad de que su hijo pasara el Día de las Madres con su abuela, un nuevo escándalo sacudió a la familia y la distanció de nuevo, como la misma cantante lo reveló en una entrevista reciente.

A inicios de abril, Maribel Guardia denunció de forma pública que recibió varias amenazas de muerte e incluso culpó a la familia de Imelda Garza por estos ataques; ahora, la joven reveló que tras este episodio su suegra la bloqueó de todos lados... ¡ya ni siquiera le escribe para preguntar por el niño!

¿QUÉ DIJO IMELDA GARZA DE SU DISTANCIAMIENTO CON MARIBEL GUARDIA?

En un encuentro reciente con reporteros divulgado por “Despierta América”, Imelda Garza reveló que Maribel Guardia cortó toda comunicación con ella y la bloqueó hasta de WhatsApp, por lo que hasta ahora le ha resultado imposible mensajearse con ella como sí podía hacerlo en un principio para tratar temas relacionados con el bienstar del menor.

“Estamos bien en casa, (el niño) está feliz, está tranquilo (...) vamos a echarle ganas, es muy triste que se peleen así las familias. La comunicación siempre tiene que ir primero... sí, (Maribel) me bloqueó, ya después del último mensaje que mostré que le mandé... pero bueno, esa es otra historia”, relató Imelda.

Por otra parte, la viuda de Julián Figueroa se mostró emocionada con todo lo que viene para ella en el plano profesional ya que este 2025 viene repleto de proyectos para ella como el lanzamiento de... ¡una canción inédita, y hasta la fecha compartió!

“La dejé de lado porque me dediqué al teatro musical y ahorita la voy a lanzar para el 30 de junio en los Premios Grandeza Hispana de la Ciudad de México; no les puedo decir cómo se llama, es una sorpresa”, detalló la actriz.

¿CÓMO DENUNCIÓ MARIBEL GUARDIA LAS AMENAZAS EN SU CONTRA?

A principios de abril, Maribel Guardia reveló públicamente que temía por su vida y ya no se sentía segura ni siquiera en su casa debido a que ha recibido varios mensajes y hasta llamadas telefónicas agresivas.

“Tengo miedo, no sé, ya tengo miedo de todo, pero si algo me pasa responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto de que me hagan algo”, dijo Maribel Guardia en un encuentro con reporteros que tuvo lugar en el Aeropuerto de la Ciudad de México.