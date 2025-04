Aleska Génesis tomó una drástica decisión luego de haber sido retenida en el aeropuerto: ‘Siempre he dado la cara’

Aleska Génesis, exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars, recobró su libertad ante la justicia y lo primero que hizo fue ir por su pasaporte y volar a Miami. Pero, para su mala suerte, la Policía de Estados Unidos la estaba esperando y la retuvo en un cuarto migratorio hasta que por fin pudo ser liberada.

Según dio a conocer el programa En casa con Telemundo, al llegar a Estados Unidos las autoridades identifican que el visitante tiene alguna conexión con algún hecho delictivo, es sujeto a retención hasta que se aclaren los hechos. Tras ser liberada en migraciones de Miami, Aleska Génesis contó cómo se siente y luego hizo un cambió rotundo de su look.

El nuevo look de Aleska Génesis tras llegar a Miami

Ya instalada en Miami, Aleska Génesis corrió con su peluquero de confianza e hizo unos retoques en su pelo para arrancar esta nueva etapa: ‘Ya estoy en Miami. Tenía que venir a darme un cariñito y a visitar a mi querido Jon que me pone hermosa.Hoy voy a tener una cena espectacular con mi familia y necesito que me vean bella’, comentó la modelo venezolana.

Aleska dijo que estaba muy feliz de poder estar en Miami con su familia:’Estoy demasiado feliz, emocionada. ¡Ya quiero llegar a mí casa, ver a mis perritos y ver a mi familia! Estoy super feliz gracias a ustedes’.

Aleska relató cuál fue el peor momento de este proceso judicial: ‘Tuve miedo’

La modelo y exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars salió del aeropuerto en Miami luego de haber estado varias horas retenida por la Policía y allí la esperaban las cámaras de En casa con Telemundo. Aleska relató que vivió mucha angustia, depresión y miedo y el peor momento de todos fue cuando fue ‘entregada’ a las autoridades.

‘El momento más duro fue cuando salí de La Casa de los Famosos All-Stars. Para mí fue un choque estar cinco semanas encerrada sin saber lo que ocurría en el mundo exterior y que al salir, de repente me estuvieron entregando a las autoridades’, explicó Aleska.

‘Yo tenía un amparo donde no podían privarme de mi libertad, fue un abuso de poder… en ese momento tuve mucho miedo y yo no soy de tener miedo, y sentía de que si eran capaz de intimidar y llegar hasta ese punto sin importar violar ley, sentía que me podían hacer cualqueir cosa, que podían hacerme desaparecer’, manifestó Aleska Génesis tras llegar a Estados Unidios.