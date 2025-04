El inesperado fallo de la justicia en el caso de Aleska Génesis: ‘Hoy dimos un gran paso’

Este 3 de abril Aleska Génesis sorprendió al compartir una noticia que podría marcar un giro en el proceso legal que enfrenta. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la modelo venezolana y exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars reveló que un juez de control otorgó medidas de máxima protección a su favor y a favor de sus hermanas, reconociendo el grave riesgo que enfrentan. “¡Hoy dimos un gran paso!”, escribió Aleska, dejando claro que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados ante lo que considera una campaña en su contra.

La justicia mexicana, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, ratificó las medidas de protección contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, dejando en evidencia que, más allá de la acusación, hay elementos que apuntan a una situación de riesgo y hostigamiento hacia Aleska Génesis y sus hermanas “El riesgo que he enfrentado ha sido constante y provocado por la misma persona que me denunció, actuando con la complicidad de empresas e individuos”, denunció públicamente.

Una denuncia millonaria y un proceso en medio del foco mediático

La situación de Aleska Génesis explotó mediáticamente cuando el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio la denunció por el supuesto robo de relojes de lujo valorados en más de un millón de dólares. El escándalo estalló justo después de su salida del reality La Casa de los Famosos All-Stars, y el 10 de marzo fue arrestada al finalizar su participación en el programa.

He avanzado respetando el debido proceso y haciendo valer la verdad y la calidad moral con la que enfrento esta situación, Aleska Génesis Instagram.

Desde entonces, Aleska ha mantenido silencio frente a las cámaras, dejando que su equipo legal maneje la estrategia, pero su reciente publicación dejó ver su lado más humano y combativo. “No me he quedado paralizada. He luchado, he hablado y he buscado justicia”, afirmó, mostrando que no solo está dispuesta a defenderse, sino también a visibilizar lo que vive como mujer en medio de un proceso que califica de violento e injusto.

Medidas de protección y una batalla más allá del ámbito penal

Las medidas de protección otorgadas por el juez no solo la amparan en el ámbito penal, sino que abren la puerta a una denuncia por daño civil, debido al impacto que el proceso ha tenido en su vida personal y profesional. Aleska Génsis explicó que también ha iniciado acciones legales “por el deterioro que ha causado a mi salud emocional, a mi imagen y a mi integridad como mujer”.

La famosa venezolana también destacó que su caso refleja una problemática más profunda, que muchas mujeres enfrentan diariamente. “Lo que he vivido no solo es injusto, es un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan cuando alzan la voz o simplemente existen con dignidad”, escribió con contundencia. En su mensaje, también alentó a otras mujeres a no rendirse: “La justicia a veces tarda, pero también hay que salir a buscarla. No te rindas”.