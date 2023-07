Alejandro Gou, el cerebro detrás del éxito: apuesta por ‘Vaselina’ con Timbiriche

Alejandro Gou es parte de una importante dinastía teatral, con esa premisa y en mancuerna con Erik Rubín han preparado lo que parece ser la mejor versión de Vaselina de todos los tiempos.

Timbiriche, Angélica Vale, María León, Andrea Legarreta, Yahir y Leonardo de Lozanne son sólo algunos de los talentos en escena que dan vida al último proyecto del productor, que en exclusiva platicó con TVyNovelas.

¿Alejandro Gou ha cambiado el rumbo del teatro en México? Me eriza la piel de sólo pensarlo, pero sólo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, rodearme de gente talentosa y hacer que todo funcione para todos.

Los Timbiriches dicen que esta Vaselina es la mejor de todos los tiempos... Yo creo que sí, me pregunta mi mujer: “¿por qué estás tan nervioso ahora? Has hecho Jesucristo Súper Estrella y otras obras más”, y bueno, lo primero es que ahora estoy como fan, yo de chico siempre soñé ser un Timbiriche, mi papá era productor en esa época, él era amigo de Luis de Llano, yo hice casting para estar y nunca me quedé.

Una locura, ¿no? Sí, imagínate qué fue para mí hace cinco meses tener a todos los Timbiriches sentados en mi oficina, incluida a Sasha, así, sentados frente a mí, y del lado izquierdo a Alix, que era mi crush, era para mí de verdad una locura. Por esa razón estoy emocionado, gracias a Dios fue todo controlado, tengo un equipo increíble, con los mejores creativos y la producción es majestuosa, de verdad, si se sorprendieron de Jesucristo Súper Estrella y de José el Soñador, ahí les va Vaselina.

¿Tienes todo bajo control? Sí, pero cuando todo está bien, sólo pienso qué es lo que va a tronar, la mente es muy cabr…, porque ves el elenco, ves la escenografía, ves la gente, los ensayos que corren bien, las primeras funciones y te tranquiliza. Ver el Iremos juntos sentado desde la butaca hace que se salga una lágrima porque es una obra que marcó historia de la mano de Timbiriche en este mismo teatro, la venta de boletos fue una locura y mi compromiso es con sus fans y con los Timbiriches que confiaron en mí.

¿Y qué piensas de que los Timbiriches dicen que esta versión es la mejor de todos los tiempos? Totalmente, y no sólo eso, va a ser la mejor Vaselina de todo el mundo sin temor a equivocarme, esta obra es un sueño, no me despego de aquí.

Al día de hoy, ¿qué le dirías a ese chamaco que eras y que acompañaba a su papá productor mientras soñaba con ser un Timbiriche? Le diría que los sueños se cumplen, yo cuando estaba chavito y veía a mi papá hacer teatro, yo siempre tenía en la mente lo que quería hacer, así que le diría que hay que trabajar superfuerte, que la suerte no influye y que hay que hacer las cosas bien, no hay que robar, ni deberle a nadie ni mentir porque en esta carrera somos muy poquitos y no hay que quemarse porque de eso nadie se recupera.

Dime un secreto de Vaselina… Te diré algo que no debería de decir, pero en la preventa se vendieron la mayoría de los boletos, yo pude hacerme tonto en la producción y sólo fluir, y no, aún con los boletos casi vendidos quiero que sea esta obra única, que no haya ninguna que pueda igualarla e hice lo que nadie hubiera hecho, invertir más, porque el primer compromiso es conmigo. Antes del estreno, compré 90 lámparas robóticas y otros juguetitos más.

En la pandemia tú fuiste de los que insistió en que esta industria no se muriera, hoy por hoy está batallando hasta el cine, ¿cuál es tu motor? Mucha gente necesitaba trabajar y hay que estar en las buenas y en las malas con el equipo, y de verdad te lo digo, yo no soy el mejor productor de teatro que existe, pero sí el que tiene al mejor en cada área, mi equipo para mí vale oro, en mi equipo hay más de 200 personas. Si se hunde el barco me convierto en submarino, pero siempre llegaré a mi meta.

¿Ha habido alguna complicación en Vaselina? Complicación como tal no, pero sí tuvimos el teatro parado por cinco meses sólo preparando el montaje y en la preproducción.

¿Qué le dices a todas las personas que ya vieron Vaselina hace 40 años y que hoy quieren verla otra vez? Van a recordar con nostalgia aquella función, pero lo que verán será un híbrido entre Vaselina, un concierto de rock y todo lo que provoca Timbiriche.