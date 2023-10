¿Alejandra Procuna vuelve a trabajar como taxista de aplicación?

Ante la falta de oportunidades en la pantalla debido a la crisis laboral que provocó la pandemia de Covid-19, Alejandra Procuna se vio en la necesidad de trabajar como taxista de aplicación.

La actriz de telenovelas como ‘María la del barrio’, ‘Nunca te olvidaré', ‘Salomé','Soy tu dueña’, ‘Amy de la mochila azul’, entre otras, salió adelante durante la pandemia como chofer de aplicación, trabajando 14 horas diarias hasta que consiguió nuevas oportunidades en producciones como ‘Contigo sí' y ‘La mexicana y el güero’.

Alejandra Weinstein Procuna, mejor conocida como Alejandra Procuna, quien también ha participado en exitosos melodramas como ‘Vivo por Elena’, ‘Duelo de pasiones’, ‘Tormenta en el paraíso’, entre otras, actualmente comparte créditos en la telenovela ‘Golpe de suerte’, bajo la producción de Nicandro Díaz.

La actriz de 54 años habla de las alegrías y las grandes enseñanzas que le dejó ser taxista y andar por las calles de la CDMX.

“Es de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida, las que más me han confrontado con esto del ego, no, no, aquí lo importante en la vida es ser feliz, comer, no angustiarte, decir de qué voy a vivir. Era un personaje más de vida y era agradecer estar viva, poder salir adelante. Se abrieron caminos, oportunidades, el público se acercó mucho como lo que somos: seres humanos”.

“Valoré más la vida, valoré más el dinero, valoré no endeudarme y lo más importante es estar vivos, agradecerlo y no perdernos en el ‘quiero más’. Sí quiero, sí se vale, pero gracias por lo que tengo”, expresó la querida villana de las telenovelas para el programa ‘Hoy’.