Frida Sofía se pone melancólica y recuerda anécdotas con Silvia Pinal

Tras la muerte de Silvia Pinal, su nieta Frida Sofía no pudo acudir al homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, pero ha dedicado varias publicaciones en su Instagram para honrar la memoria de su abuela.

La hija de Alejandra Guzmán sí pudo despedirse de la diva mexicana, vía telefónica, cuando era atendida en el hospital.

Silvia Pinal hablaba maravillas de Frida Sofía, quien compartió un video en Instagram donde se le escucha decir a la primera actriz: “Frida es un amor, es preciosa, talentosa, es muy buen proyecto”.

Así que Frida se puso melancólica y compartió varias anécdotas: “‘Alejada’ siempre estuve pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles: mi hermana Natasha y mi Abuela Pinal”.

“Gracias por amarme tal y como soy, por ser La Paz en pleno caos, por nuestras noches de películas y novelas en video, yo obsesionada que estaba con poder ver los episodios que no habían salido de RAMONA en la mega tele cuadrada (así de las de antes) pero gigante y comiendo avena después de un día larguísimo de andar corriendo en los foros de donde mi abue grababa Casos de la vida real y andarme probando todo su maquillaje y vestuario jajaja”.

“O cuando me cachó en su camerino de la obra Gypsy contando mi ‘dinerito, dinerito, dinerito’ que me había ganado a los 6-7 años porque era una canija y me ponía a vender los boletines a $10 pesos antes de la obra los domingos (los que eran gratis)”, recordó.

Frida también recordó que “en Miami cómo hacíamos el bailecito caminando por todo bal Harbour con las bolsas y la gente así de... Acapulco jugando Monopoly y en la alberca y las NAVIDADES siempre en tu casa, lamento mucho que nuestra última navidad juntas fue hace mucho pero esta Navidad la pasaremos juntas porque se que nunca me dejarás sola y que ahora que eres libre y eternamente tú en alma y en espíritu serás mi mejor guía. TE AMO Y GRACIAS GRACIAS GRACIAS”.

Horas previas, Frida también compartió fotos de doña Silvia, mientras ocurría el homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes.