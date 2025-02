Alejandra Guzmán pasó un nostálgico primer cumpleaños sin Silvia Pinal: el VIDEO de su festejo

Alejandra Guzmán atravesó uno de los momentos más complicados de su vida tras la muerte de Silvia Pinal, ocurrida el pasado 28 de novimebre de 2024. Este hecho devastó a la famosa dinastía, especialmente a la cantante, quien inmediatamente tomó una decisión crucial para poder vivir el duelo en tranquilidad, un proceso que la alcanzó con la llegada de su cumpleaños número 57.

Así fue el primer cumpleaños de Alejandra Guzmán tras la muerte de Silvia Pinal

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Guzmán compartió algunas imágenes de la sorpresa que recibió por su cumpleaños, fecha que la sorprendió en plena gira musical. Este día fue un tanto diferente para la artista, en especial porque se trata del primer festejo que pasa sin Silvia Pinal, cuyo fallecimiento se reportó hace poco más de dos meses.

La sección de comentarios rápidamente se inundó de decenas de admiradores y colegas que le desearon lo mejor para este nuevo año, aunque también hubo algunos mensajes de condolencia por parte de quienes consideraron que por más que trató de disimularlo, en su rostro era evidente que aún no ha logrado reponerse del deceso de su madre.

No así, la llamada “reina de corazones” se dedicó a agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en esta fiesta improvisada, evidenciando que día a día sigue lidiando para superar la partida de doña Silvia Pinal. "¡Gracias por mi pastel! Bendecida de poder celebrar un año más de vida rodeada de mi querido equipo de trabajo y mis rockeros de Cozumel. Los amo”, escribió la intérprete de temas como “Un día de suerte” y “Llama por favor”.

Frida Sofía brilló por su ausencia en el cumpleaños de Alejandra Guzmán

En contraste, alguien que no se hizo presente en el festejo de Alejandra Guzmán, al menos no públicamente, fue Frida Sofía, su única hija, fruto de su relación con el empresario Pablo Moctezuma. Y es que a pesar de que en días pasados la rockera aseguró que ya estaban en proceso de reconciliarse, el silencio de la modelo despertó algunas sospechas respecto a que los problemas entre ellas aún no estarían del todo solucionados.