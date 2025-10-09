Alejandra Guzmán operada de emergencia en la columna vertebral, ¿cuál es su estado de salud?

La ausencia de información directa ha incrementado la preocupación entre sus seguidores…

Desde 2009, la cantante Alejandra Guzmán se ha tenido que someter a múltiples intervenciones quirúrgicas a consecuencia de una aplicación de polímeros que puso en peligro su vida.

Ahora, trascendió que de nueva cuenta fue operada. La información sobre su estado actual fue dado a conocer por el programa ‘Ventaneando’, donde se detalló que ‘La Reina del Rock’ fue sometida de emergencia a una cirugía por complicaciones de problemas crónicos en la cadera y columna.

Fue la propia Guzmán quien anteriormente reveló que padecía hernias discales, por lo que era inevitable que fuera intervenida, según detallaron los conductores del programa.

“Efectivamente fue operada el día de ayer de la columna vertebral”, confirmó Pati Chapoy en el programa, añadiendo: “Supongo que fue una intervención bastante delicada para poner ya todo en su lugar”.

También se reveló cómo se encuentra la cantante después de pasar por el quirófano, donde aseguraron que está estable en proceso de recuperación, incluso que Alejandra respondió favorablemente al tratamiento, alejándola de un estado de peligro.

“La información que tenemos en este momento es que salió perfectamente bien de la operación, se está reponiendo y está muy bien”, informó la periodista.

La ausencia de información directa ha incrementado la preocupación entre sus seguidores, quienes han expresado mensajes de apoyo y deseos de pronta mejoría para la intérprete de ‘Mala hierba’.

La mala aplicación de biopolímeros le ha desencadenado graves secuelas como necrosis, sin embargo, ‘La Guzmán’ ha demostrado una notable capacidad de recuperación.

Cabe recordar que en 2016 recibió dos prótesis de titanio en la cadera, y en 2018 sufrió una fractura en la misma área. Además, en 2022 fue hospitalizada por una infección bacteriana. Aunado a ello, en 2007 se le diagnosticó cáncer de mama.

En julio pasado, Alejandra anunció que reprogramaría todos sus conciertos de 2025 para 2026 también por una cirugía tras el show que ofreció en Monterrey.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante.