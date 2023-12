¿Alberto Estrella tiene una deuda millonaria con Rosita Pelayo que nunca le pagó? Esto se sabe

La muerte de la actriz Rosita Pelayo, ocurrida el pasado 16 de diciembre, desató una ola de condolencias... pero también de críticas hacia Alberto Estrella, quien supuestamente nunca pagó una deuda millonaria que tenía con la actriz.

Fue en una entrevista exclusiva que Rosita Pelayo tuvo con TVyNovelas, retomada hace poco en este sitio web , que la actriz habló sobre lo que pasó con la inversión que hiciera en el negocio teatral de su colega, Alberto Estrella, y cuyo dinero, denunció en su momento, nunca recuperó:

“El negocio lo hice con una amiga, Patricia Villafuerte, que es socia también de Alberto, entonces con quien he tratado todo es con esta mujer. Yo me leí el contrato, pero no recuerdo punto por punto. Sólo sé que invertí hace dos años, por eso yo pensaba que en julio podía retirarme de la sociedad y solicitar mi dinero”, recordó Rosita Pelayo en aquella ocasión.

LE LLUEVEN CRÍTICAS A ALBERTO ESTRELLA POR, SUPUESTAMENTE, NO PAGARLE A ROSITA PELAYO

Este asunto fue retomado en Instagram, red social en donde Alberto Estrella posteó una fotografía para expresar sus condolencias por la muerte de Rosita Pelayo; sin embargo, el post se llenó de críticas debido a que la actriz contaba con ese dinero para realizarse una cirugía urgente:

“Ojalá que no te haya quedado remordimiento ELLA TE PEDIA UN DINERO QUE INVIRTIÓ CONTIGO Y NUNCA SE LO REGRESASTE ERA PARA SU TRATAMIENTO. DIOS TE PERDONÉ", “donde quedo la lana?” y “Canallas tu y la paty no le dieron su dinero para su operación el karma les llegara” fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el post de Alberto Estrella.

¿Qué se sabe del dinero que, supuestamente, Alberto Estrella le debe a Rosita Pelayo y nunca llegó a pagarle?

ESTO SE SABE DE LA PRESUNTA DEUDA DE ALBERTO ESTRELLA CON ROSITA PELAYO

De acuerdo con una entrevista que Rosita Pelayo ofreció para Ventaneando, la actriz planeaba pagar una costosa cirugía que necesitaba con el dinero que había invertido en una cafetería de Círculo Teatral, el proyecto de Alberto Estrella y Patricia Villafuerte.

“Es dinero que una administración tiene destinado de diferentes maneras, yo no tengo injerencia en ello”

En ese momento, la actriz no precisó la cantidad que había invertido, pero en otras charlas sí declaró que había sido más de millón y medio de pesos. Por otro lado, Rosita Pelayo aceptó que cada mes recibía 12 mil pesos por concepto de intereses, pero esa cantidad resultaba insuficiente para sus tratamientos médicos.

Alberto Estrella, por su parte, aclaró también en Ventaneando que el contrato de inversión que Rosita Pelayo había firmado terminaba hasta el 2024, fecha en la que recibiría su dinero, algo que finalmente no ocurrió:

“Estamos intentando ayudarla de todas maneras. Es una inversión que vence hasta enero de 2024. No vamos a penalizarla, pero es dinero que una administración tiene destinado de diferentes maneras, yo no tengo injerencia en ello”, aseguró Estrella en su momento.