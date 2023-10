Al borde del llanto: Ema Pulido se disculpa en vivo tras agredir a Tefi Valenzuela

Errar es de humanos. Los comentarios inorportunos e inadmisibles que realizó Ema Pulido en contra de Tefi Valenzuela, en pleno programa en vivo de Las estrellas bailan en Hoy, tuvo fuertes consecuencias.

A jueza “de hierro” en la competencia del matutino Hoy le fue como “en feria” y la tundieron en redes sociales. Luego, la productora del matutino Andrea Rodríguez emitió un comunicado publico reprochando los comentarios de la maestra Ema y haciendo un llamado a la no violencia.

¿Cuál fue el comentario de Ema Pulido?

Fue durante una evaluación en una emisión de Las estrellas bailan en Hoy, en la que Ema expresó los comentarios desafortunados a “El Borrego Nava”, pareja de Tefi Valenzuela.

“Lo único que me preocupa mucho es que no eres rey de la popularidad ni de las redes. Algo tienes que hacer, apurarte, mata a Mariana, destrípala, viólala, ay perdón, Tefi, van dos veces que te cambio de nombre, pero de todas maneras haz algo o al juez, dile, contéstale, para que de alguna manera tengas influencia y tengas público porque eso decide”, expresó la maestra en plena transmisión en vivo.

La mañana de este viernes 27 de octubre, Ema Pulido lamentó lo expresado y ofreció unas disculpas al borde del llanto, diciendo que sus palabras “fueron mal interpretadas”.

“Desgraciadamente yo no fui educada para tener un buen lenguaje, desgraciadamente yo veo cosas que me imagino, que quiero mover el corazón de todos los espectadores porque la danza también sirve para consolar, para divertir, para pasarla bien y la verdad me apena tanto que hayan malinterpretado esto”, dijo a aire.

El comunicado de Hoy y Andrea Rodriguez