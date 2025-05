¡Al borde del llanto! Daniela Castro reveló cómo sobrevivió a un intento de secuestro de milagro: “Hubo balazos”

La reconocida actriz mexicana Daniela Castro conmovió a sus seguidores al compartir un episodio estremecedor que vivió en 1996: un intento de secuestro mientras grababa la telenovela “Cañaveral de pasiones”. En una entrevista reciente, la artista rompió el silencio y confesó los detalles de ese traumático momento que, según sus propias palabras, marcó su vida para siempre.

¿Qué vivió Daniela Castro durante las grabaciones de Cañaveral de pasiones?

Durante la promoción de su nuevo proyecto en TV Azteca, la actriz Daniela Castro sorprendió al relatar públicamente un intento de secuestro que sufrió en plena locación de la telenovela “Cañaveral de pasiones”. Este hecho ocurrió en 1996, en una zona alejada donde se filmaban escenas clave de la producción .

Según narró, fue abordada de manera repentina por la espalda, lo que generó una reacción de terror que aún no ha logrado superar por completo. “Fue muy traumático y lo sigue siendo”, confesó entre lágrimas. “Como me llegaron por atrás, ahora no puede llegar nadie por atrás porque es como un shock para mí. Es algo que nunca se te borra”.

¿Cómo logró escapar Daniela Castro del intento de secuestro?

Uno de los momentos más dramáticos de su relato fue cuando describió cómo logró escapar del intento de secuestro gracias a la ayuda de un desconocido, a quien considera un auténtico ángel. Daniela Castro detalló que, en medio del caos, se escucharon disparos y que uno de ellos estuvo peligrosamente cerca de alcanzarla.

“Logré zafarme, pero gracias a un señor, porque hubo balazos y todo”, recordó. “Fue un ángel para mí que prácticamente se me aventó para que no me llegara el balazo. Gracias a él estoy ahorita hablando contigo”.

Este testimonio dejó en evidencia el impacto emocional que le dejó, más allá del peligro físico que enfrentó, pues a casi tres décadas del suceso, la actriz aún vive con secuelas psicológicas. Para ella, cada acercamiento repentino por detrás genera un reflejo de miedo, un recuerdo imborrable de aquel día que pudo cambiar su destino para siempre.

¿Ha sufrido otros episodios de violencia Daniela Castro?

Lamentablemente, el intento de secuestro no ha sido el único episodio violento en la vida de Daniela Castro. La actriz también compartió que años después fue víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba acompañada por sus hijas. En aquella ocasión, un hombre armado la despojó de su reloj, con lo que le provocó una nueva experiencia de miedo e incertidumbre.

Aunque el susto fue enorme, lo que más agradece es que sus hijas salieron ilesas. “La fe me ha sostenido”, comentó la actriz, quien reconoce que su espiritualidad ha sido clave para sobrellevar estos eventos y continuar adelante con fortaleza y determinación.

¿Por qué Daniela Castro vuelve a la televisión tras más de cinco años?

Después de una pausa prolongada en su carrera, Daniela Castro regresa a la televisión con un papel antagónico en la nueva telenovela de TV Azteca, “Cautiva por amor”. Este proyecto marca su retorno a los melodramas que la catapultaron a la fama en los años noventa y que la posicionaron como una de las villanas más memorables del género.

En “Cautiva por amor”, interpreta a Isabel Fuentes Mansilla, una mujer involucrada en una red de trata de personas junto a su esposo. La telenovela se estrenará el 12 de mayo por Azteca Uno y también estará disponible vía streaming en la app TV Azteca En Vivo.

Más allá del reto profesional, este regreso también es significativo a nivel personal, ya que comparte créditos con su hija, Danka Castro , quien interpreta a Valeria Fuentes Mansilla. Aunque no ensayan juntas, Daniela aseguró sentirse orgullosa de trabajar con su hija y mantener una relación profesional dentro del set.

¿Quién es Daniela Castro y por qué es tan querida en la televisión mexicana?

Daniela Castro es una actriz y cantante mexicana nacida en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1969. Su carrera comenzó en la televisión con la serie juvenil “Cachún cachún ra ra!” en 1986, y su debut en telenovelas llegó en 1988 con “Nuevo amanecer”.

A lo largo de más de tres décadas, ha protagonizado producciones emblemáticas como “Cadenas de amargura”,” Cañaveral de pasiones”, “Mi pecado” y “Lo que la vida me robó”, para consolidarse como una figura querida y respetada por el público mexicano.

Su habilidad para encarnar personajes intensos, especialmente villanas complejas, le ha ganado el reconocimiento tanto de la crítica como de los fans, quienes han seguido su trayectoria con fidelidad.

Daniela Castro, además de ser una leyenda de las telenovelas, es un ejemplo de resiliencia y valentía. Su regreso a la televisión marca un nuevo capítulo en su carrera artística, y es un testimonio de superación frente a la adversidad.