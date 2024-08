Adrián Marcelo rompe en llanto y le pide perdón a Gala Montes: VIDEO

La Casa de los Famosos México sigue siendo escenario de emociones intensas y momentos inesperados. En una reciente dinámica del reality show, en la los participantes recuerdan su vida a través de fotografías, Adrián Marcelo rompió en llanto.

El Youtuber no pudo contener las lágrimas al revivir momentos significativos de su pasado. Este emotivo momento lo llevó a pedirle perdón públicamente a su compañera, la actriz Gala Montes, generando un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa.

La actividad consiste en que cada habitante revise imágenes importantes de su vida, lo que despertó una ola de recuerdos y sentimientos entre los participantes.

Cuando llegó el turno de Adrián Marcelo, las imágenes proyectadas lo llevaron a reflexionar sobre su vida y decisiones pasadas. Conmovido hasta las lágrimas, el conductor expresó sus emociones, mostrando una faceta más vulnerable que pocas veces ha dejado ver en público.

“No se por qué me da tanto sentimiento, es que los amo mucho. Mi mamá, es una madre ejemplar, es una foto maravillosa”, expresó con lágrimas Adrián, mientras mostró fotos de su infancia.

Tras terminar la dinámica, Adrián se fue a refugiar a los vestidores de la casa, donde se encontraba Gala Montes.

El regiomontano, visiblemente aún afectado, abrazó a a Gala y le pidió perdón por cualquier malentendido o comportamiento que hubiera afectado su relación dentro del reality show.

“Perdón, perdón. He sentido muchas emociones y me he desquitado contigo, por favor perdóname. Yo sé que no guardas rencor, pero perdón de nuevo. En serio, perdón”, le dijo Adrián a Gala.

Gala Montes le ofreció un abrazo en señal de reconciliación. “No, por qué, por qué, güey. No pasa nada, ya fue, ya quedó en el pasado. Todos somos humanos”, le respondió.

Con este evento, Casa de los Famosos Méxicocontinúa dejando claro que más allá de la competencia, es un espacio donde los participantes enfrentan sus emociones más profundas, mostrando la complejidad y la realidad de sus vidas fuera de los reflectores.