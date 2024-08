Adrián Marcelo expresa su deseo de abandonar “La Casa de los Famosos México” y alejarse del medio artístico: Qué dijo

Adrián Marcelo, una de las personalidades más controvertidas de la actual temporada de “La Casa de los Famosos México”, ha causado revuelo dentro del reality show al expresar su deseo de abandonar la competencia y retirarse del medio artístico.

El influencer y conductor, conocido por su estilo irreverente y sus opiniones sin filtros, manifestó que está sufriendo de ansiedad, algo que el público ha catalogado como incongruente pues él se ha burlado de la salud mental de participantes como Arath de la Torre y Gala Montes.

Sin embargo, lo que Adrián Marcelo no sabe es que, fuera de las paredes de “La Casa de los Famosos”, su figura ha sido objeto de duras críticas por parte del público. Sus declaraciones sobre la salud mental, un tema que ha tocado en varias ocasiones durante la emisión, han generado un gran rechazo en redes sociales y en la opinión pública.

Comentarios que muchos consideran insensibles o desinformados han provocado que su imagen se deteriore considerablemente, especialmente entre aquellos que han visto en sus palabras una trivialización de un tema tan delicado.

“Tengo los niveles de ansiedad... No solo quisiera irme de ‘La casa’, güe… Me quisiera ir del medio, güe … Me asquean ciertas cosas”, le expresó Adrián en una conversación con Mario Bezares y Sian Chiong.

A pesar de que dentro del reality, Adrián Marcelo parece no ser plenamente consciente del malestar que sus opiniones han causado, su decisión de alejarse podría estar relacionada con una intuición sobre el impacto negativo que sus palabras están teniendo en su reputación.

Este distanciamiento del medio artístico podría ser un intento de protegerse de la tormenta mediática que lo espera al salir del programa.