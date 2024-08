Adrián Marcelo estalla en insultos contra Gala Montes y ella no se quedó de brazos cruzados: VIDEO

Adrián Marcelo se llevó el liderazgo de la tercera semana de La Casa de los Famosos México, pero ganó también el repudio del público en una misma noche, al estallar en insultos en contra de Gala Montes.

La madrugada de este martes 6 de agosto, la casa más famosa de la televisión se encendió, un conflicto entre los cuartos de Mar y Tierra, dejó claro que ya el reality está bien divido en dos bandos.

Horas después de la prueba de líder, se desató la pelea entre varios habitantes, sin embargo, la más viral fue la que hubo entre Adrián y Gala. Todo comenzó cuando la actriz defendió a Briggitte del influencer, quien en varias ocasiones le ha hecho bullyng.

Adrián arremetió en contra de Gala, desacreditando su historia de que sufre de ansiedad y depresión, algo que ella misma reveló antes de entrar al reality.

“Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas”, dijo.

Al mismo tiempo, el regiomontano cuestionó el hecho de que la actriz haya entrado “la casa” con problemas emocionales.

“Entraste a un juego deprimida. ¿En serio? ¿Con diagnóstico?. “Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga”, dijo.

La también cantante no se quedó callada y le contestó con fuerza a Adrián, tildándolo de “misógino”, “machista”, “poco hombre” y carente de valores.

Además le dijo frases contundentes como: “Pinch% marihuano”, “pobre idiota” y la más fuerte de todas: “tu esposa debe estar con las patas abiertas con otro vato”.

Durante la madrugada, Gala y Adrián fueron tendencia en redes sociales. Los internautas respaldaron a la actriz y pidieron que el influencer sea penalizado.