Adrián Marcelo enfrenta polémica por supuesta infidelidad de su esposa: ¡Las pruebas en foto!

Tras renunciar a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo ha regresado a Monterrey junto a su esposa Karina Puente, quien ha sido objeto de fuertes críticas debido al comportamiento y los comentarios que el youtuber emitió durante su estancia en el reality show.

Sin embargo, el creador de contenido ahora enfrenta una nueva controversia, luego de que surgieran supuestas pruebas de una infidelidad por parte de su esposa, a quien él cariñosamente llama “La Chaparrita”.

Las evidencias, que circulan en redes sociales, consisten en capturas de pantalla de presuntas conversaciones entre Karina Puente y un hombre que sería su entrenador físico.

Según los rumores, estas imágenes habrían sido filtradas por el mismo entrenador, quien más tarde se habría arrepentido y borrado las publicaciones, aunque varios usuarios lograron hacer capturas de pantalla.

El presunto amante le escribe: “Ya voy a estar libre, paso al súper después de cerrar el gym y te espero en el depa”, a lo que Karina habría contestado con entusiasmo, afirmando que ya quería estar con él.

En una de las conversaciones, se leen mensajes que insinúan un posible encuentro. Karina Puente le habría respondido: “Si estaría bien bebé. Pero a lo mejor llego un poco más tarde porque hoy había quedado en ir con... y no sé a qué hora me desocupe. No creo llegar más tarde de las 6:30, espérame con algo rico”.

En otro mensaje, “La Chaparrita” le escribió: “Me encanta bebé, ya quiero estar allá contigo y esperarte así (con una foto y un video) ”, se lee en la supuesta plática que exhibiría la infidelidad de Karina Puente hacia Adrián Marcelo.

Redes sociales

Hasta el momento, ni Adrián Marcelo ni Karina Puente han hecho declaraciones públicas respecto a la filtración de estas conversaciones, pero la polémica ha causado revuelo en redes sociales, sumándose a las críticas que ambos ya enfrentaban tras la salida del youtuber del programa de televisión.