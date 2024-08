Estas son todas las acusaciones de violencia sexual que tenía Adrián Marcelo antes de entrar a la LCDLFM

La participación de Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México” ha estado llena de polémicas y escándalos desde el primer momento, pues el comediante ha tenido varias actitudes que desataron la molestia del público. Estas inquietudes se reflejaron en cientos de críticas en redes sociales, donde además retomaron relevancia las serias acusaciones que el regiomontano recibió en el pasado, por presuntas agresiones sexuales.

Los fuertes señalamientos por violencia y agresión sexual que recaen en Adrián Marcelo

En 2023, Carolina Lerma, una joven que se identificó como expareja sentimental del comediante, hizo público un testimonio en el que narró la pesadilla que vivió dentro de esta relación. Lo anterior debido a que habría sido víctima de un acto de violencia sexual por parte de Adrián Marcelo, los cuales tuvieron lugar poco después de que pusieran fin a su noviazgo.

Según la versión de Carolina, todo pasó en una ocasión que se reunieron con el propósito de hablar sobre los problemas y cosas negativas que pasaron teniendo un vínculo romántico. No obstante, el regiomontano no prestó atención a lo que su ex le estaba diciendo y, en su lugar, comenzó a realizarse tocamientos y le mostró sus genitales, sin importarle que en ningún momento ella le dio alguna señal de que quería intimar con él.

Posteriormente, aparentemente la forzó a besarlo y siguió insistiendo en que tuvieran relaciones sexuales. Después de “paralizarse” ante la situación y no saber bien cómo debía actuar, Lerma fue capaz de negarse contundentemente y, sin dar mayores explicaciones, se retiró del lugar.

Adrián Marcelo ha sido señalado por usar sus conocimientos en psicología para mal Captura de pantalla

Adrián Marcelo nunca enfrentó los dichos de su exnovia

Aunque la agresión no trascendió a más, la exnovia de Adrián Marcelo admitió que tuvo sentimientos encontrados, ya que al decirle al presentador que no tenía interés en su propuesta, recibió como respuesta comentarios agresivos.

“Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos. Siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, explicó Carolina.

Hasta ahora, el habitante de LCDLFM nunca ha hablado directamente de estas severas acusaciones y se han resguardado los detalles sobre si este pronunciamiento público llegó a instancias legales.