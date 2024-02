Adamari López se confiesa ante pérdida de peso: “Me tomaba 10 refrescos al día”

La nueva apariencia de Adamari Lopez ha sorprendido a todos, pues la artista puertorriqueña cambió de tallas y medidas hasta recuperar el peso de su época dorada en la televisión mexicana cuando hacía maldades como villana de los melodramas.

En su visita a México para promocionar el programa de Canal 5, ¿Quién caerá?, la conductora se sinceró sobre las razones que la llevaron a transformarse. “Cuando me enfermé, de alguna manera aumenté unos cuantos kilos, no sé si me fui descuidando, a lo mejor me puse muchas excusas yo misma, pasé por terapias de fertilidad que tampoco me ayudaban. Pero volví al planteamiento que debía hacerlo por mí, era un momento trascendental, tengo una hija, y necesitaba fortaleza y vitalidad para jugar con ella”.

López admitió que tenía una adicción muy fuerte y que, de plano, la superó. “Lo primero fue cortar los refrescos, yo tomaba de seis a 10 refrescos en un día. Mi desayuno comenzaba con el popular refresco de cola, comía panes, tequeños, de todo. Y me puse en la mente que debía hacer un cambio y que no se trataba de una varita mágica que me ayudaría de la noche a la mañana. Recorté todo aquello que sabía no me hacía bien, comencé a alimentarme mejor, a hacer ejercicio; la mayor parte es la alimentación, pero el ejercicio me ayudaba mucho”.

Desestimando que se haya sometido a alguna cirugía, la actriz de Amigas y rivales contó sus trucos: “También me hice masajes de reducción para que la piel se fuera pegando y se fuera notando más el cambio. Ahora me siento muy bien, es un trabajo de todos los días. A mí me sigue gustando el arroz, el pan, el refresco, pero no me las permito, y si me las permito, lo hago en pequeñas cantidades para poder mantenerme”.