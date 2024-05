Adamari López llora al revivir el momento de cuando quiso atentar contra su vida: VIDEO

Adamari López se sinceró y contó uno de los momentos más dolorosos que le ha tocado afrontar como mujer en el que pensó por minutos atentar contra su vida, para olvidarse así de los problemas que la tenían en un estado emocional muy vulnerable.

Fue durante un nuevo episodio del Podcast: “Ada y Chiqui de Show”, en el que la presentadora puertorriqueña, de 54 años, abrió su corazón para recordar qué la hizo estallar; tiempo en el que estaba casada con Luis Fonsi.

“Con quien estaba casada tenía un concierto, yo todavía no estaba recuperada, tenía mi senito normal, el otro más arriba, no tenía cabello. Y me dieron boletos para repartir entre mi familia y los amigos, era el estrés de que todo el mundo pedía y me reclamaba, como si yo tuviera el control de los boletos del concierto que era de mi pareja”, comenzó narrando.

Adamari llorando recordó que pensó solamente en atentar contra su vida. “Y, en un momento dado, esto no lo he dicho nunca, era una tontería, con mi hermana por teléfono (lágrimas), por los boletos, me dieron ganas de estrellar el carro”, dijo.

La ex del cantante Luis Fonsi reveló que ese tema de los boletos le quitaba tranquilidad.

"'¿Para qué me joden?. Estaba tan agobiada con tanta cosa, lo recuerdo claramente, lo que yo tenía ganas era de estrellar el carro y no tener tanto problema. Una cosa pequeña en un momento donde uno se siente tan vulnerable, puede hacerse muy grande. No es culpa de nadie... Simplemente a veces se nos olvida que la gente que está a nuestro alrededor, tiene sus propios problemas. Nos ofuscamos en el yo”, expresó en el capítulo llamado: “Revelaciones dolorosas”.