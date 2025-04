Belinda sorprendió con un impresionante cambio de look y en redes la compararon con Ángela Aguilar: FOTOS

Belinda ha vuelto a captar la atención de sus seguidores y de las redes sociales tras revelar un sorprendente cambio de look para la grabación de su nuevo videoclip. La cantante dejó atrás su característico cabello rubio por un color uva muy oscuro, y una vibra vaquera, lo que ha generado un intenso debate, pues muchos usuarios señalan similitudes con el estilo de Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal.

La intérprete de ‘Bella Traición’ fue captada mientras trabajaba en su nuevo video musical en Colima, luciendo un top color beige, un pantalón en un tono arena con flecos y su melena mucho más oscura de lo que acostumbra.

También llamó la atención que la actriz iba acompañada por su cabrita Flora, la cual se ha convertido en una sensación en redes sociales.

Pero este cambio de imagen no solo generó una ola de halagos, también algo de controversia, pues algunos internautas aseguran que ‘Beli-Belik’ se inspiró en el nuevo look de Ángela Aguilar, quien hoy en día presume una melena larga, castaña y con extensiones, dejando atrás su característico corte bob a la mandíbula.

💬 | Belinda sobre grabar su nuevo vídeo en Colima:



“Buscaba un lugar auténtico, lleno de vida y de gente amable; Colima me ofreció todo eso y más. Tenía referencias de la calidez de la gente y de las costumbres que convierten a este lugar en un destino auténtico y acogedor.” pic.twitter.com/4cOYjMWakq — belindaHQ (@beIindaHQ) April 17, 2025

Además, la esposa de Christian Nodal es conocida por sus atuendos con una estética ranchera, misma que ha destacado aún más para su último proyecto: “Nadie se va como llegó”.

“Así o más claro, no soportó ella quiere ser la única que brille. Ay Angelita como las traes”; “Ahora van a decir que le copió a Ángela Aguilar”; “También se quiere parecer a Cazzu y Ángela”; “Le está copiando a Ángela, que bárbara”; “¿El cabello como Ángela? mmm”; “Está filmando un video para su próxima canción por eso anda así, eso es normal en ella que cambia de look, ya andan inventado que es porque la otra cambió”; “Copiando a Cazzu la versión temu”; “Ahorita sale corriendo la Angelita esa a buscar estos mismos pantalones”, son algunos comentarios en redes sociales.

Belinda filmando el video musical para su próximo sencillo.🎥 pic.twitter.com/i8G7hBnWs9 — belindaHQ (@beIindaHQ) April 17, 2025

Ángela Aguilar desmiente canción dedicada a Belinda y Cazzu

Hace unas semanas, comenzó a circular en redes sociales una supuesta canción de Ángela Aguilar dedicada a Belinda y Cazzu, sin embargo, la hija menor de Pepe Aguilar desmintió que este tema sea suyo y aclaró que se trata de un trabajo hecho con inteligencia artificial.

“Ve linda, dile que fue casualidad, que el destino no pregunta su lugar. No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar. No hubo promesas, no hubo traición, solo verdades que dolían calladas. Si el amor pesa más que el error entonces dime quién carga la balanza”, dice la canción creada con IA.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Ángela Aguilar dejó claro que ese tema no es de su autoría y su música solo se anuncia y distribuye a través de sus canales oficiales.