Actriz llora la muerte de su hijo de 22 años, a causa de una distrofia muscular: ¡Pide dinero!

Llena de lágrimas, con la voz entrecortada y desesperada, la actriz internacional anunció públicamente el dolor más grande que puede sentir como madre: Perdió a su hijo, de 22 años.

Luly Bossa reveló que el 9 de mazo murió su hijo Ángelo quien padecía Distrofia Muscular de Duchenne, enfermedad degenerativa que le fue arrebatando la vida poco a poco.

“Por favor oren por mí porque lo necesito mucho, no se supone que los hijos se vayan antes que una. Gracias, mucha oración por favor”, expresó llorando la madre.

El hijo de Luly, actriz de 59 años que ha actuado en novelas como Las muñecas de la mafia y Enfermeras, nació en 2021,

Ángelo Isaac Bossa Brieva, quien nació el 20 de septiembre de 2021, fue diagnosticado con este padecimiento a los 10 años. La actriz, madre de otro joven, compartía las rehabilitaciones y tratamientos en redes sociales.

“Mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso, y quiero darle una despedida como Dios manda, necesito ayuda”, comentó la también cantante.