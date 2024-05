Actriz de la telenovela “Mi Secreto” reveló que abandonó la grabación por el horror que vivió con su ex: “Me estranguló"

¡Peor que una película de terror! Una actriz reveló con detalles uno a uno los maltratos, humillaciones y agresiones que sufrió por parte de su ex que hasta la obligaron a faltar las grabaciones de la telenovela de TelevisaUnivisión.

En conferencia de prensa, la actriz quien ha trabajado en otras producciones de Las Estrellas, como Mi marido tiene más familia y La mexicana y el güero, relató que la violencia doméstica ocurrió a mediados de octubre de 2023.

Llorando, Laura Vignatti, rompió el silencio: “A mediados de octubre empecé una relación con él, había focos rojos de los cuales ya los dejaba pasar. Me estranguló, me fracturó la nariz, entre muchas otras cosas”, dijo.

La argentina dijo que los golpes fueron tan fuertes que tuvo que ausentarse de las grabaciones de “Mi Secreto”.

“Estuve una semana en cama sin poder moverme. Después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos, me cura e intenta hacerme ver que era por mi bien”.

Laura mencionó que su ex pareja no le permitía salir de la casa y la mantuvo varios días encerrada. Sin decir el nombre del agresor, exigió justicia.

“Una de las veces que me golpeó, lo hizo tan fuerte que estaba toda marcada y tuve que decir que no podía ir (a grabar la telenovela). Él ya contestaba mis mensajes, recuerdo que en uno contestó que ‘no estaba bien, que no iba a regresar a la producción y que gracias”, señaló.