Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ revela cómo se enteró que su bebé tiene sordera

“Ha sido abrumador para ella escuchar todo de repente y además llevar algo incómodo en el oído”.

La actriz Carmen Aub, reconocida por su papel en ‘El Señor de los Cielos’, dio a conocer que nunca imaginó que tendría que enfrentarse a que su bebé fuera diagnosticada con sordera.

Hace unas semanas te compartimos la feliz noticia de la boda de Carmen Aub, y dos semanas después, el nacimiento de su hermosa hija. La actriz famosa por su papel de ‘Rutila Casillas’ compartió lo contenta que estaba tras convertirse en madre con una serie de fotografías en Instagram.

Su pequeña Lu Sikic Aub nació el 11 de julio de 25 a las 3:39 pm, después de 24 horas de un duro trabajo de parto; pesó 2.5 kg y midió 48.3 cm de altura.

Sin embargo, poco después salió a confirmar el padecimiento diagnosticado en su hija: la bebé presenta una pérdida auditiva de moderada a severa. Tras confirmar la noticia, Carmen publicó una emotiva carta.

“Queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija, Lu. Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas. Sí, Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa.

“Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en ningún lado de la familia, nos hemos preguntado mil veces: ¿Por qué? ¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y virus durante el embarazo salieron normales… incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan, con frases que aunque llegaban con amor, no nos daban paz. Y luego el “hay cosas peores”. Claro que sí las hay, pero eso no quita que este camino también duele. Personas que pasaron por lo mismo que nosotros, nos enseñaron a no minimizar el dolor, porque eso sólo lleva a un sentimiento de culpa aún mayor”, compartió Aub.

“Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer”, dijo Carmen Aub.

“Pasamos de la negación (buscando segundas opiniones, convencidos de que era fluido en los oídos o un error en la prueba), a la tristeza, al enojo y finalmente a la acción, sintiéndonos afortunados de que se detectó tan temprano en su vida. Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas… opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas”, externó la actriz.

La emotiva carta fue abrazada por todos sus seguidores, quienes entendieron que nos busca lástima o trato especial y que la nena pertenece al 0.1% de los niños que nacen con esta condición.

¿Cómo descubrieron la condición auditiva de Lu?

A pesar de que Carmen y su pareja Iván tienen ya muy asimilado que viven un proceso especial con su hija, apenas dieron a conocer cómo se enteraron del diagnóstico.

Carmen explicó que Lu no pasó el examen de audición en el hospital. Al principio se pensó que podía ser algo temporal, como líquido en los oídos. “Le hicimos otra prueba más profunda. Lu, al ser tan chiquita —tenía dos semanas— debía estar dormida, y pensé: ‘Se movió mucho, quizá todavía tiene líquido’”.

Incluso consideraron posponer la prueba, ya que ambos padres son sanos: “La realizamos de nuevo a las dos semanas y salió positiva. Ahí dije: ‘Bueno, un examen positivo, otro positivo, ya si no lo acepto es negación’”.

La actriz señaló que portar audífonos no significa una recuperación completa y que su hija enfrentará retos a lo largo de la vida: “Ella tendrá todo nuestro apoyo. Ahora empieza con los audífonos; ha sido abrumador para ella escuchar todo de repente y además llevar algo incómodo en el oído”.

La nena podría necesitar un implante cochera, es decir, un dispositivo quirúrgico que remplaza la función del oído interno en casos de sordera severa o profunda.

Carmen comentó que ha conversado con otras personas con pérdida auditiva, quienes relatan que hablar por teléfono o seguir conversaciones en reuniones puede ser complicado.