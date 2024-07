Actriz cubana insiste en ser Aventurera, ¡se reunirá a puerta cerrada con Juan Osorio!

Ya Juan Osorio fue enfático al decir que Irina Baeva se queda en el musical Aventurera y que no se bajarían del “barco”, pues la crítica destructiva no logrará que la rusa fracase en este proyecto que le exige baile, canto y actuación en un mismo escenario.

Sin embargo, muchas actrices han levantado la mano para interpretar a la icónica Elena Tejero en este montaje que hiciera famoso Edith González en 1997 cuando Carmen Salinas comenzó a producirlo. Incluso, se dijo que Pía Sanz, participante de Las estrellas bailan en Hoy y actriz de Televisa, sería una fuerte candidata para sustituir a Irina, pero Osorio señaló la tarde del jueves 11 de julio que ni siquiera la conocía.

Ahora han surgido otros nombres de actrices que quieren echarle la mano al productor ahora que se aproxima el estreno de Perfume de Gardenia, protagonizado por Aracely Arámbula. Y anque no lo niega del todo, lo cierto es que Juan Osorio evalúa la posibilidad de tener una alternante para reforzar la taquilla.

Una de las que se apunta en esta lista y que, incluso, tiene una reunión a puerta cerrada con el productor este sábado 13 de julio es la cubana Karenka. “Quiero agradecerles por el apoyo que he recibido con este deseo de pertenecer a la obra. Mañana estaré viendo el musical, visitando al señor Juan Osorio, voy a conversar con él para ver si me da la oportunidad más adelante, dicen que no hay nada más permanente que la impermanencia, los tiempos de Dios son perfectos y sé que me tocará ser la aventurera de México”, expresó la artista que se dio a conocer en el grupo Mestizzo y que ha participado en melodramas de Televisa, así como en programas como Reto 4 Eelementos y Bailando por un sueño.