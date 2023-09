¡Abre sus alas! Yalitza Aparicio ahora es un “angelito” de Victoria’s Secret

Cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo de Yalitza Aparicio, la actriz mexicana viene y nos sorprende.

Ahora, dejó incrédulos a sus seguidores con un video posteado en su perfil de Instagram, anunciando su incursión al equipo de modelos de Victoria’s Secret, la marca de lencería que se ha hecho famosa por sus esculturales mujeres desfilando de manera sugerente en las pasarelas internacionales.

El término “angelito” comenzó luego del boom que tuvo la línea de lencería ‘Angels’. A partir de ese año, a las modelos que desfilan para la famosa marca de ropa interior se las llama ángeles.

Yalitza, aunque no se destapa como las brasileñas Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, posa una de las prendas de esta temporada diciendo: “Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son, y nos demos cuenta que la diversidad también es hermosa. Usar la lencería de Victoria’s Secret me hace sentir segura, única y poderosa”.

Había pasado mucho tiempo para que otra mexicana perteneciera al staff de esta prestigiosa marca.

En 1999, la modelo Elsa Benítez debutó con Victoria’s Secret en su famoso e icónico desfile que se llevó a cabo en Nueva York, en el que compartió pasarela con la modelo brasileña Adriana Lima y con la Alemana Heidi Klum.