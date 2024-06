La abogada de Victoria Vera, la actriz que habría sido asesinada por su esposo, reveló los instantes previos al crimen

La muerte de Victoria Vera, una querida actriz y conductora conocida en diferentes países, causó gran conmoción entre el público, un sentimiento motivado por la manerta tan abrupta y trágica en la que terminó su vida. Esto debido a que de acuerdo con la información que ha circulado, fue víctima de un feminicidio a manos de su esposo, quien presuntamente en un arrebato de ira habría asesinado a la madre de sus hijos.

Posterior a esta lamentable episodio, ha surgido nueva información en torno al caso, puntualmente respecto a los antecedentes de violencia que se dice, estuvieron presentes en su matrimonio y pudieron haber servido para prevenir lo que pasó. Entre los datos que circulan mientras sigue el curso de la investigación, destacan las duras declaraciones de una de sus amigas, misma que también fungía como su abogada, quien dio detalles difíciles de todo lo que ocurrió previo al crimen que mermó el futuro de Victoria.

Una amiga y abogada de la actriz Victoria Vera hizo crudas revelaciones de su asesinato

Pese a que la familia de la víctima ha procurado mantenerse hermética sobre la situación, pues además de la muerte de Victoria, tuvieron que lidiar con el hecho de que Thomas Blyth, señalado como sospechoso, se quitó la vida presuntamente después de dimensionar lo que había hecho. Por esta razón, las personas cercanas al matrimonio han preferido por no dar pronunciamientos públicos, algo que se dice, estaría pensado en el bienestar de los hijos del matrimonio, que ya tienen suficiente con haber perdido a sus padres en situaciones tan trágicas.

No obstante, la abogada de Vera, que igualmente era su amiga, confesó en una conversación con el Daily Mail que Victoria fue asesinada a tiros. “Él (David Thomas Blyth), entró en un ataque de celos, posiblemente por una relación comercial que ella había establecido”, señaló Meltem Banko, asegurando que no existían motivos reales para esta molestia, pues la conductora priorizaba a su familia y no era posible que quisiera alejarse de ellos o descuidarlos.

Sin embargo, nada de lo que ella misma había podido percibir de su relación, logra explicar la manera en la que reaccionó, no solo para ser capaz de arrebatarle la vida, sino también para suicidarse en la misma casa donde estaban sus hijos, a sabiendas de cuánto los marcaría esta tragedia.

Victoria tenía 40 años y era madre de tres niños Instagram

Los problemas eran consistentes

Otro dato que proporcionó Banko fue que en realidad el magnate petrolero tenía problemas con algunos de sus negocios, lo que perjudicaba su vida personal en todos los niveles y, en consecuencia, solía desquitarse con su esposa.

Además, su molestia pudo haberse acrecentado al enterarse de que le llegaron ofertas profesionales nuevas a Victoria Vera, ya que él pretendía que dejara de trabajar, e incluso, poco antes le exigió que borrara sus perfiles en redes sociales, permitiéndole únicamente tener cuentas privadas para mantenerse en contacto con su familia.