Altaír Jarabo y su relación con los hijos de su esposo Frédéric García; así se llevan

La boda de la actriz Altaír Jarabo con el empresario Fréderic García, ocurrida en el 2021 en Francia, generó toda clase de críticas debido a la diferencia de 20 años de edad que existe entre ellos, e incluso en redes sociales cibernautas llegaron a comentar que el esposo de Jarabo “parece su abuelito”.

Altaír Jarabo, sin embargo, ha sabido sortear las críticas. En una entrevista con este medio, ella declaró sobre el tema : “La diferencia de edad, para mí, es un hecho tan natural como que él se llame Frédéric y yo Altaír. Ni siquiera me causa conmoción, al contrario, me encanta que sea así, no le cambiaría absolutamente nada, ni un pelo”.

La actriz no tiene hijos propios; sin embargo, Fréderic García sí tiene, y la relación entre Altaír Jarabo y los chicos ha sido un tema de interés luego de la boda, ¿cómo se llevan?

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DEL ESPOSO DE ALTAIR JARABO Y CÓMO SE LLEVAN?

Fréderic García tiene dos hijos; sin embargo, se desconocen mayores datos de los jóvenes, pues prefieren mantenerse alejados de los reflectores. Sobre la relación que Altaír Jarabo mantiene con ellos, ella lo dejó en claro para una entrevista con Univisión.

“Tuve suerte... son dos jóvenes adultos, balanceados, educados, muy empáticos”, declaró Altaír Jarabo sobre los hijos de su esposo, con quien asegura que mantiene una relación cordial y armónica.