¡Escápate a la paradisíaca Laguna de Coyuca en Acapulco!

Entre manglares y aves migratorias, descubre este refugio natural en el corazón de Acapulco.

September 25, 2025
escapate-a-la-paradisiaca-laguna-de-coyuca-en-acapulco.jpg

La costa noroeste de Acapulco ofrece un espectáculo singular: de un lado, la fuerza del Océano Pacífico con su imponente oleaje; y del otro, la quietud de la Laguna de Coyuca, un santuario natural que te cautivará por su biodiversidad y escenarios únicos.

Ubicada a solo 10 kilómetros del Puerto, esta laguna se extiende a lo largo de 17 kilómetros de longitud y 8 de ancho. Su origen se encuentra en la desembocadura del río Coyuca, lo que le otorga un ecosistema vibrante que combina manglares, vegetación tropical y un mosaico de fauna silvestre.

escapate-a-la-paradisiaca-laguna-de-coyuca-en-acapulco-1.jpg

Un paraíso para la vida silvestre

La riqueza natural de la Laguna de Coyuca se refleja en la diversidad de especies que la habitan. Aquí conviven más de 250 especies de aves, muchas de ellas migratorias que llegan cada año desde Canadá para descansar en este refugio cálido y fértil.

En sus aguas también se encuentran más de 10 especies de peces comestibles, lo que convierte a la zona en un espacio ideal para la pesca tradicional, pero también en un ecosistema vital que sustenta a las comunidades cercanas.

Escenario de aventuras

Más allá de su calma, Coyuca es perfecto para los amantes de la adrenalina. Sus aguas tranquilas permiten practicar deportes acuáticos como esquí, wakeboard y paseos en lancha. La pesca recreativa también es una opción para quienes buscan una experiencia más relajada.

Otro de los recorridos más solicitados es el paseo en bote por los manglares. Estas formaciones naturales, además de embellecer el paisaje, cumplen un papel esencial en el equilibrio ecológico: protegen la costa de la erosión y son refugio de aves y peces.

escapate-a-la-paradisiaca-laguna-de-coyuca-en-acapulco-actividades.jpg

Entre cine y naturaleza

La Laguna de Coyuca no solo ha conquistado a los viajeros, también ha seducido al cine. Su vegetación y paisajes tropicales sirvieron como escenario para películas de Hollywood. Un ejemplo icónico es Rambo II, protagonizada por Sylvester Stallone, que utilizó estas aguas y manglares para recrear la selva de Vietnam.

Este dato refuerza la versatilidad del lugar: tanto un destino de descanso y observación natural como un set cinematográfico de talla internacional.

escapate-a-la-paradisiaca-laguna-de-coyuca-en-acapulco-2.jpg

Una escapada a otro ritmo

Visitar la Laguna de Coyuca significa hacer una pausa del bullicio de Acapulco y adentrarse en un entorno donde la naturaleza dicta el ritmo. Ya sea para esquiar, pescar, recorrer los manglares o solo disfrutar del vuelo de las aves sobre el agua, este paraíso ofrece experiencias que te harán vivir una combinación única entre aventura y serenidad.

Coyuca es esa joya escondida que nos invita a redescubrir Acapulco desde una perspectiva distinta, serena y cercana a la naturaleza.

escapate-a-laguna-de-coyuca-en-acapulco.jpg
