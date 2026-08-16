El público todavía no perdona de Pati Chapoy: así reaccionó en el show de Cristian Castro ante su presencia

Cristian Castro tuvo que improvisar una de sus ingeniosas frases para rescatar a Pati Chapoy.

El cantante se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira nacional luego de haber terminado la preparatoria.

Su logro académico fue ampliamente reconocido por sus fans e incluso se convirtió en un ejemplo de vida para muchos de ellos: Cristian, al terminar sus estudios de bachillerato, no sólo avanzó en su grado escolar, también cumplió una promesa que le hizo a su madre Verónica Castro hace varios años.

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¿Qué pasó con Pati Chapoy tras la funa por los perros?

De modo que el hijo de La Vero está en un punto alto de popularidad, no así Pati Chapoy, quien lleva un mes lidiando con criticas de activistas y organizaciones animalistas.

El incidente es bien conocido: Pedro Sola hizo un lamentable comentario en contra de los perros durante el programa “Ventaneando”, en el que Pati Chapoy respondió con carcajadas.

Ambos fueron funados en redes sociales con tan furia que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, tuvo que emitir un comunicado para reiterar que su empresa y los que trabajan en ella son absolutamente solidarios con los animales.

Se decidió, además, que todos los conductores acudieron a talleres de sensibilización y que el programa ofreciera espacios a rescatistas de animales en situación de riesgo.

Así ha sucedido pero al parecer, no ha sido suficiente para sus detractores.

¿Qué pasó con Pati Chapoy en el concierto de Cristian Castro?

Durante el concierto en el Auditorio Nacional, Cristian tuvo entre el público a Pati Chapoy, quien es muy amiga de Verónica Castro.

En algún momento del concierto intentó agradecer su presencia y la mencionó ante el público.

“Ella es la dueña de la nota, la señora Pati Chapoy”.

En cuanto la periodista se levantó de su asiento, se escuchó una mezcla de aplausos y abucheos pero en cuestión de segundos fue evidente que los gritos en su contra terminaron por dominar el coro.

El Auditorio Nacional le dio tremenda rechifla a Pati Chapoy en concierto de Cristian Castro. pic.twitter.com/seqVSoN3ZG — Verónica ✨ (@solouna_v) August 15, 2026

Chapoy se sentó entonces mientras Cristian hizo un comentario ingenioso para tratar de rescatar el momento:

“Ese también es aplauso, también es aplauso Pati”.

Tras una carcajada de nervios, el cantante remate con la frase: "¡Mi México, mi México!”, en alusión al cliché de que los mexicanos son especiales.