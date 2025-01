Viralizan video de Fofo Márquez siendo golpeado por policías, pero algunos sospechan que fue actuado

Tras confirmarse su condena de 17 años y 6 meses en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, Fofo Márquez es tendencia porque se viralizó un video donde supuestamente es agredido por policías.

La grabación muestra al joven influencer esposado y puesto contra la pared mientras tres elementos lo tocan, lo toman del pelo y le dan algunas cachetadas.

El periodista Carlos Jiménez anotó que la Secretaría de Seguridad del Estado de México ya ordenó destituir a los custodios.

"YA POR FAVOR…”

El Fofo

Y apenas lleva 10 meses en prisión.

La @SS_Edomex ya ordenó destituir a los custodios. pic.twitter.com/4HirRNhzPg — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 31, 2025

Sin embargo, en las redes sociales, internautas opinan que la grabación parece actuada.

“En realidad no le pegan feo. Se me hace que les pagaron a los custodios para grabarse asi, y con eso hacerlo ver como un martir. Los custodios no pueden ser tan pendejos para grabarse pegandole a ese wey”.

Hay quien comparó el clip con el filme “Emilia Pérez":

“Ya andan buscando hacer que lo saquen. Perdón pero ese vídeo del Fofo Márquez siendo zapeado está peor producido y actuado que la película de Emilia Pérez”.

Alguien más anotó en X: “Piensa mal y acertarás": apuesto a que él mismo les pagó para ponerlo de prueba y solicitar una reducción de sentencia o hasta su libertad. Qué casualidad que hasta se graban golpeando a un recluso, ni que fueran tan weyes y para tres cachetaditas que le dieron... NO es tortura.

Ya andan buscando hacer que lo saquen.



Perdón pero ese vídeo del Fofo Márquez siendo zapeado está peor producido y actuado que la película de Emilia Pérez.

pic.twitter.com/lGTgkcLuai — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) January 31, 2025

Fofo será trasladado a otro penal

Cristóbal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad Edomex, confirmó que Fofo será trasladado a otro penal y se destituyó a personas responsables:

“Respecto al video en el que se observa a personal de custodia penitenciaria agrediendo a Rodolfo “N”, la @SS_Edomex informa que se han identificado y destituido a los responsables, así como a la Directora del #CPRS de Tlalnepantla.

La Secretaría de Seguridad reprueba estos actos y toma acciones inmediatas, por lo que la #PPL será trasladada a otro penal, a fin de salvaguardar su integridad y en coordinación con la @FiscaliaEdomex, se iniciará la carpeta de investigación correspondiente contra quien resulte responsable”.

Respecto al video en el que se observa a personal de custodia penitenciaria agrediendo a Rodolfo “N”, la @SS_Edomex informa que se han identificado y destituido a los responsables, así como a la Directora del #CPRS de Tlalnepantla.



La Secretaría de Seguridad reprueba estos actos… — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) January 31, 2025

El hermano de Fofo también ha recibido críticas

El día en el que Fofo Márquez supo su sentencia de 17 años de prisión, su hermano Ro Márquez presumió su atuendo en redes sociales y publicó una historia donde ponía una cara de desagrado junto a la frase: “Yo cuando veo a alguien que lleva repitiendo la misma ropa por 3 días seguidos”.

Así que alguien le respondió: “Yo conozco a uno que la va a repetir por 17 años y 6 meses a partir de hoy, ¡de pánico!”.